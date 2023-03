Kommentar Auch eine Festnahme kann Trumps gefährliche Mission nicht stoppen

Der Ex-Präsident wird wohl nie wieder im Weißen Haus sitzen. Doch Trumps Krieg gegen die Demokratie wird durch die neue Anklage weiter befeuert.

Der Prozess um Trump zeigt wieder einmal seinen gigantischen Einfluss auf das ganze Land. (Foto: Reuters) Donald Trump

„Sperrt sie ein“, ist ein Schlachtruf, mit dem Donald Trump gegen seine politischen Gegner zu Felde zieht. Joe Biden, Hillary Clinton und andere müssen in den Knast, mit dieser Forderung wurde Trump zum Anführer von Amerikas Rechten. Es ist ein Satz, der sich deshalb einbrannte, weil er die Wut von Millionen Amerikanern gegen die Eliten ausdrückte. Doch nun ist es Trump, der eingesperrt werden könnte, zumindest drohen ihm eine Festnahme, ein Strafprozess und ein Schuldspruch.

Die Anklage einer Grand Jury in New York, die am Donnerstag bekannt wurde, schadet ihm als Person und Politiker. Gleichzeitig nutzt sie seiner Mission: seinem Krieg gegen die US-Demokratie.