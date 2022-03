Kommentar Auf die Agenda der Bundesregierung gehört die private Altersvorsorge

Frankfurt Die Bundesregierung hat rund um den Ukrainekrieg aktuell genug Themen auf der Agenda. Andere wichtige im Koalitionsvertrag versprochene Projekte bleiben so offenbar erst mal liegen. Ein Beispiel ist die Reform der privaten Altersvorsorge mit dem Ziel, dass mehr Menschen selbst die Verantwortung für ihr finanzielles Auskommen übernehmen.

Doch dieses Thema drängt und kann sich angesichts der abschmelzenden gesetzlichen Rente zu einer gesellschaftlichen Zeitbombe entwickeln, wenn die Regierung nicht endlich zusätzliche Vorsorge für mehr Menschen interessanter macht.

Schon die Vorgängerregierung hat trotz vollmundiger Ankündigung im Koalitionsvertrag die private Altersvorsorge nicht nachgebessert, obwohl die Kritik an der staatlich geförderten Riester-Rente immer lauter wurde.

An einem neuen Vorhaben der EU zeigt sich, was das Verschleppen von Reformen konkret bedeuten kann.

Nach jahrelanger Vorbereitung hat die EU nun in dieser Woche mit der Europa-Rente ein neues Produkt für die private Vorsorge gestartet, das vielen Sparern Zugang zum Kapitalmarkt bringen könnte. Doch ohne steuerliche Unterstützung, und die fehlt derzeit, dürfte es wenig Durchschlagskraft haben.

Riester läuft nicht mehr

Dieser neue Vorsorgefonds, der ohne Kapitalgarantie und mit begrenzten Kosten angeboten werden kann, sollte die Defizite vieler Riester-Produkte vermeiden.

Die bisherige Förderrente wurde zuletzt breit kritisiert als vielfach teuer und starr. Wegen der vorgeschriebenen Kapitalgarantie haben zahlreiche Anbieter ihr Riester-Neugeschäft eingestellt, weil solche Vorgaben in Zeiten niedriger Kapitalmarktzinsen kaum noch Rendite ermöglichen.

Für eine Reform der privaten Vorsorge gibt es diverse Vorschläge von einer Verbesserung von Riester über die Europarente bis hin zu einem staatlich organisierten Vorsorgefonds.

Auch in die gesetzliche Rente will die Regierung mit der Aktienrente mehr Kapitalmarkt bringen. Dass die Ampelkoalition nun erst einmal die Erwerbsminderungsrente verbessern will, ist löblich, aber sollte nicht zum Aufschub in anderen Bereichen führen. Die Altersvorsorge darf nicht vergessen werden!

