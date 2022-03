Kommentar Aufholjagd bei den Chips: Intel allein reicht nicht

Die neuen Halbleiterwerke in Magdeburg sind nur ein erster Schritt. Europa muss sich um die gesamte Lieferkette kümmern und Bündnisse schließen.

Intel steckt Milliarden in neue Halbleiterfabriken in Magdeburg. (Foto: Bloomberg) Chipfertigung

Deutschland hat den Chipkonzern Intel nach Magdeburg gelockt – und macht dafür Milliarden locker. Die neuen Werke des US-Konzerns an der Elbe sind essenziell für die Aufholjagd Europas bei den Chips, die gewaltigen Subventionen daher gut angelegtes Geld der Steuerzahler.

Aber die Fertigung von Intel allein reicht nicht. Es müssen weitere große Halbleiterhersteller in der EU investieren, um weniger abhängig von den Lieferanten in Fernost zu werden. Dass das überlebenswichtig ist, zeigen die Engpässe bei den asiatischen Auftragsfertigern. Von Schweden bis Sizilien stehen in den Fabriken seit mehr als einem Jahr immer wieder die Bänder still, weil die Bauelemente fehlen.

Die besten Werke helfen allerdings nichts, wenn Europa das eigene Chipdesign fehlt, wenn die Maschinen aus Übersee stammen und der Ausfall einzelner Rohstofflieferanten ganze Standorte lahmlegen kann.

Ukraine-Krieg als Weckruf