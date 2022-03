Kommentar Ausgangssperren in Megastädten: Chinas Null-Covid-Strategie stößt an Grenzen

Die Volksrepublik kämpft mit dem heftigsten Corona-Ausbruch seit Pandemiebeginn. Muss sich die Staatsführung eingestehen, dass ihre Null-Fall-Strategie gescheitert ist?

Rund 3000 neue Covidinfektionen am Samstag, 2000 am Sonntag – was in anderen Teilen der Welt Grund für Jubel wäre, ist in China Anlass zu großer Sorge. Denn Infektionszahlen im vierstelligen Bereich hat man in der Volksrepublik zuletzt vor zwei Jahren zu Beginn der Pandemie gesehen. Und das Virus breitet sich rasant aus.

China reagiert gewohnt rigoros: Die Megastädte Changchun und Shenzhen sind bereits mit Ausgangssperren belegt, weitere, kleinere Städte befinden sich ebenfalls im Lockdown.

Jeder in dem 1,4-Milliarden-Einwohner-Land fragt sich: Wird China den Ausbruch auch diesmal in den Griff bekommen, oder muss sich die Staatsführung eingestehen, dass ihre Null-Fall-Strategie bei der hochansteckenden Omikron-Variante gescheitert ist?

Für China kommt der Ausbruch jetzt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Die Volksrepublik steht vor einem ohnehin schwierigen Jahr. Das Wachstum schwächt sich ab, die für Chinas Wirtschaft so wichtige Immobilienbranche steckt immer noch in einer tiefen Krise.

