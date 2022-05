Kommentar Baerbock und Habeck gelingt es, die Menschen zum Nachdenken zu bringen

Bundeskanzler Olaf Scholz zeigt sich selbstzufrieden nach der Kabinettsklausur. Dabei haben ihm die Grünen in der Regierung längst den Rang abgelaufen.

Die beiden grünen Minister geben in der Regierung den Ton an. (Foto: imago images/Chris Emil Janßen) Annalena Baerbock und Robert Habeck

Der Bundeskanzler wirkte auf der Kabinettsklausur in Meseberg so, wie er sich lange nicht gezeigt hatte: zufrieden mit sich und seiner Regierung. Die Umfragen geben Olaf Scholz auf den ersten Blick recht. Die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP bekäme laut den aktuellen Umfragen gut fünf Monate nach ihrem Start eine Mehrheit in der Bevölkerung.

Das ist keine Selbstverständlichkeit. Auf einen holprigen Beginn der Koalition hatten sich viele eingestellt. Auf einen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, auf den die Bundesregierung nicht eben souverän reagiert hat, war auch der Wähler nicht vorbereitet.

Selbstzweifel sind nicht die Sache von Olaf Scholz. Sonst könnte er auf den zweiten Blick erkennen, dass die Stabilität der Koalition nicht auf einen Kanzlerbonus beruht. Seine Popularitätswerte befinden sich im Keller.