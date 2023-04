Kommentar Baerbocks klare Worte sind richtig – Deutschland muss mit China auf Augenhöhe kommen

Die China-Reise der Außenministerin hat deutlich die Veränderung in den deutsch-chinesischen Beziehungen gezeigt. Deutschland muss den raueren Ton aushalten.

Bei ihrer China-Reise hat die Außenministerin klare Worte gefunden und übte Kritik an ihrem chinesischer Amtskollegen Qin Gang.

(Foto: via REUTERS) Annalena Baerbock

Es war ein ungewöhnlicher gemeinsamer Auftritt von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und ihrem chinesischen Amtskollegen Qin Gang. Ungewöhnlich, weil Baerbock, so wie auch schon Bundeskanzler Olaf Scholz bei seinem Besuch im November, in ihrem öffentlichen Statement in Peking vor allem kritische Punkte im Verhältnis anführte.

Ungewöhnlich aber auch, weil Qin eine anschließende Frage dazu nutzte, mit harschen Worten auf diese Kritik zu reagieren. Hinter den Kulissen dürfte es ähnlich direkt zugegangen sein.

Der Besuch hat sehr deutlich gezeigt, wie sich das Verhältnis zwischen Peking und Berlin gewandelt hat. Die Veränderung im Umgang liegt zum einen am Wechsel in der deutschen Regierung vor eineinhalb Jahren. Grüne und FDP haben schon seit längerem einen kritischen Blick auf China.