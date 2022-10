Kommentar Bei der Gaspreisbremse wird es Mitnahmeeffekte geben

Sollte die Unterstützung beim Gaspreis an ein Verbot von Boni und Dividenden gekoppelt werden? Nein. Unternehmen sollten selbst verantwortungsvoll mit dem Hilfsangebot umgehen.

Die hohen Gaspreise sind für viele Unternehmen eine große Belastung geworden. Rasche Hilfen sind nötig. (Foto: dpa) Gasspeicher der Stadtwerke Kiel

Wenn Subventionen und Hilfen großflächig gewährt werden, sind Mitnahmeeffekte kaum zu vermeiden. Die Gaspreisbremse, die ab Januar Privatpersonen und Unternehmen entlasten soll, wird auch Firmen zugutekommen, die trotz des drastischen Preisanstiegs noch gut verdienen.

Politiker und Ökonomen fordern deshalb bereits, dass Unternehmen im Gegenzug auf Zahlungen von Boni an ihre Mitarbeiter und die Ausschüttung von Dividenden an die Eigentümer verzichten müssen. Auch die Gaskommission hat das Thema kontrovers diskutiert, in ihrem Abschlussbericht aber auf eine entsprechende Empfehlung verzichtet.

Das ist vernünftig. Aus vier Gründen.