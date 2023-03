Kommentar Bei der Inflation ist noch zu viel Druck im Kessel

Der sinkende Trend bei den Preissteigerungen ist nur die halbe Wahrheit. Das spiegeln auch die Märkte wider.

Die Teuerungsrate ist in diesem Monat spürbar zurückgegangen, das Preisniveau bleibt aber hoch. (Foto: dpa) Inflation

Die deutsche Inflation ist im März deutlich zurückgegangen – auf 7,4 Prozent. Das ist die gute Nachricht. Aber der Vergleich der heutigen Verbraucherpreise mit den Vorjahreswerten ist nur die halbe Wahrheit. Die Dynamik wird deutlicher bei der monatlichen Preissteigerung von 0,8 Prozent – aufs Jahr hochgerechnet entspricht das immer noch mehr als zehn Prozent.

Die sogenannte Kerninflation, bei der die stark schwankenden Preise für Energie und Lebensmittel ausgeklammert bleiben, hat auch beim Jahresvergleich als Maßstab tendenziell noch etwas zugenommen. Der Aktienmarkt hat daher in einer ersten Reaktion zu Recht eher die schlechte als die gute Seite der Wahrheit wahrgenommen.

So in etwa dürfte auch die Inflation für den Euro-Raum ausfallen, die am Freitag veröffentlicht wird und für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) entscheidend ist: Der ausgewiesene Trend sieht gut aus, aber der genauere Blick auf die Daten zeigt, dass immer noch viel Druck im Kessel ist.