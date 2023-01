Kommentar Bei Galeria hilft nur eine schonungslose Bestandsaufnahme

Galeria-Filiale in Berlin-Tegel

Wer jetzt in die Zentrale von Galeria Karstadt Kaufhof kommt, könnte meinen, er wäre um zweieinhalb Jahre zurückversetzt. Wie damals residiert dort Arndt Geiwitz als Generalbevollmächtigter, eine Schar von Beratern kontrolliert alle Geschäftsbereiche, beherrschendes Thema ist, wie viele Jobs gestrichen und wie viele Filialen geschlossen werden.

Und genau das ist das Problem. Seit der letzten Insolvenz hat es keinen echten Neustart bei der Warenhauskette gegeben. Das Unternehmen steht immer noch vor den gleichen Herausforderungen, nur ist es jetzt nicht mehr schuldenfrei wie vor zwei Jahren. Und nun sollen die gleichen Personen wie damals den Karren aus dem Dreck ziehen. Noch Fragen?

Ja. Die wichtigste: Warum greift Galeria erneut zum Schutzschirmverfahren, statt endlich mal mithilfe eines Insolvenzverwalters ohne falsche Rücksichten aufzuräumen?

Das größte Problem ist, dass der Generalbevollmächtigte vom Eigentümer René Benko eingesetzt ist und deshalb in erster Linie dessen Interessen vertreten muss. Doch was der Geschäftslogik des Immobilienunternehmers Benko dient, muss nicht zwingend auch die richtige Entscheidung für die Zukunft des Geschäftsmodells Warenhaus sein.

So ist es in Benkos Interesse, möglichst Standorte zu erhalten, die ihm selbst gehören, selbst wenn in der gleichen Stadt ein angemietetes Haus die bessere Perspektive böte. Bei Fremdvermietern muss Geiwitz ohne Rücksicht die Miete drücken – auch wenn Galeria durch diese Konfrontation mögliche Partner für die Zukunft verprellt.

Lieferanten und Mitarbeiter wurden nur zur Kasse gebeten

Dazu kommt: Arndt Geiwitz braucht nur in einem Zeithorizont von einem halben Jahr zu denken. Wenn der Insolvenzplan umgesetzt ist, bekommt er sein Geld – und andere müssen mit den Folgen leben.

Ein Insolvenzverwalter dagegen wäre verpflichtet, die Interessen aller Gläubiger gleich zu vertreten, also auch der Lieferanten und der Mitarbeitenden. Diese Stakeholder wurden bei der ersten Insolvenz nur zur Kasse gebeten, eine echte Perspektive wurde ihnen nicht offeriert. Die vagen Aussagen zum künftigen Geschäftsmodell im ersten Insolvenzplan haben sich als heiße Luft erwiesen.

Und wie soll ein von Benko eingesetzter Generalbevollmächtigter mit der nötigen Härte und Distanz prüfen, ob der Eigentümer alles in seiner Macht Stehende getan hat, um das Unternehmen zu stützen und mit ausreichend finanziellen Mitteln auszustatten? Eine klare Angabe, wie viel Geld Benko bisher in die Zukunft von Galeria investiert hat und wie viel davon nur Kredite waren, die er sich zum Teil schon wieder zurückgeholt hat, gibt es nicht.

Wenn Galeria noch eine Zukunft haben soll, hilft nur eine schonungslose Bestandsaufnahme mit einem neutralen Blick auf die Optionen. Doch es droht wieder ein Durchwursteln wie bei der ersten Insolvenz – was langfristig das endgültige Aus bedeuten dürfte.

