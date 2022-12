Kommentar Beim Digital-Gipfel feiert eine homogene Masse sich selbst

Beim wichtigsten Digitaltreffen von Bundesregierung und Unternehmen fehlen kritische Stimmen und internationaler Input. Stattdessen gibt es staatliche Selbstbeweihräucherung.

Offenbar hat man beim Digital-Gipfel keine Lust auf kritische Stimmen. (Foto: dpa) Bitkom-Präsident Achim Berg, Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Digitalminister Volker Wissing (FDP) beim Digital-Gipfel

Vor einer blauen Wand, auf der sich Punkte und Kreise miteinander verbinden und groß das Logo „Digital-Gipfel“ prangt, geben sich Ministerinnen, Staatssekretäre und andere Entscheider an diesem Freitag das Mikrofon in die Hand. Auch der Publikumsandrang ist groß beim diesjährigen digitalen Gipfeltreffen von Bundesregierung und Unternehmen.

Wer hier vor Ort ist, fragt sich, warum bei all dem Enthusiasmus die Digitalisierung in Deutschland immer noch so sehr hinterherhinkt. Wer die Antwort auf diese Frage finden will, sollte sie allerdings in der Abwesenheit suchen, nicht in der Anwesenheit. Denn was auffällt, ist vor allem, wer nicht eingeladen ist.

Der Verein Lobbycontrol kritisierte schon vor Beginn des Gipfels: „Wir haben festgestellt, dass nahezu keine zivilgesellschaftliche Beteiligung vorgesehen ist.“ Das sei „nicht akzeptabel“. Tatsächlich fehlen beim Digital-Gipfel etwa die Stimmen des Chaos Computer Clubs (CCC).

