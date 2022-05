Kommentar Beim Streit um Öl-Sanktionen geht es um mehr als nur Geld

Es bedarf schon einer besonderen Sicht auf die Dinge, um in diesen Tagen Brüssel und die EU-Sanktionspolitik als Hauptverantwortliche für die hohen Energiepreise zu sehen und nicht den russischen Präsidenten Wladimir Putin und dessen Angriffskrieg in der Ukraine. Viktor Orban, gerade als ungarischer Premier bestätigt, vertritt diese Position dennoch unbeirrt

Mit seiner Blockade des ohnehin schon löcherigen geplanten Ölembargos gegen Russland untergräbt Orban die Einheit der EU-Sanktionspolitik. Das spielt Wladimir Putin in die Hände, der auf eine Spaltung Europas hofft.

Richtig, Ungarn ist derzeit besonders abhängig von russischem Öl, und ein Embargo hätte für das Land weitaus schwerwiegendere Folgen als für viele andere. Deshalb wird auch richtigerweise über Kompensationszahlungen gesprochen. Doch die Rhetorik Orbans zeigt, dass es das allein nicht ist.

Andere Staaten tragen die Kosten, die mit der Sanktionspolitik verbunden sind, auch in der Grundüberzeugung, dass gemeinsame Sanktionen in Kombination mit Waffenlieferungen dem Kreml zeigen, wie teuer ein Krieg in der Ukraine langfristig für Russland ist. Doch Orban, der im Wahlkampf versprochen hat, die Ungarn nicht unter dem Ukrainekrieg leiden zu lassen, teilt dieses Verantwortungsbewusstsein nicht. Er will sich Moskau warmhalten.

Weitere Ausnahmen bei den ohnehin löchrigen Öl-Sanktionen würden das Paket entkräften

Mit seinen jüngsten Besetzungen des Außen- und Verteidigungsressorts nach seiner Bestätigung im Amt hatte er schon gezeigt, dass er weiter auf die russlandnahen seiner Toppolitiker setzt. Orban misstraut Brüssel tief.

Mittelfristig muss die EU, um handlungsfähig zu bleiben, vom Einstimmigkeitsprinzip im Rat der 27 Mitgliedstaaten abrücken – erst recht, wenn eine weitere Erweiterung ansteht.

Kurzfristig könnte der Druck anderer osteuropäischer Staaten auf Orban gepaart mit Ausgleichszahlungen dafür sorgen, dass das sechste Sanktionspaket doch noch kommt – und zwar ohne es mit zu großen weiteren Ausnahmen weiter zu entkräften.

