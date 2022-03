Kommentar Biontech zeigt, was in der Medizinforschung steckt

Das Mainzer Unternehmen demonstriert auf eindrucksvolle Weise das Potenzial der Biotechforschung. Das rechnet sich für die Investoren und den Staat.

Für das laufende Jahr sind bereits weitere Erträge und damit auch Steuerzahlungen aus dem Covid-Impfstoffgeschäft in Milliardenhöhe vorgezeichnet. (Foto: Bloomberg) Biontech-Labor in Marburg

Mit ihrem Erfolg in der Impfstoff-Entwicklung wurde die Mainzer Biontech SE zu einem der führenden Akteure im Kampf gegen die Coronapandemie. Das spiegelt sich inzwischen nicht nur in den Impfquoten wider, sondern auch in den nicht minder eindrucksvollen Finanzdaten des Biotechaufsteigers.

Das junge Unternehmen ist praktisch über Nacht zum umsatz- und ertragsstärksten deutschen Arzneimittelhersteller aufgestiegen und hat im vergangenen Jahr mit einem Reingewinn von gut zehn Milliarden Euro mehr verdient als Bayer, Merck und Boehringer zusammen.

Biontech zeigt damit auf besonders eindrucksvolle Weise, wie das Prinzip Biotech funktioniert und welches Potenzial darin steckt: Das Geschäft ist insgesamt zwar sehr riskant, langwierig, und es gibt viele Misserfolge. Aber selbst einzelne Treffer können die Gesamtbilanz extrem ins Positive verschieben.