Kommentar Bitcoin: Was ein Rating kann – und was nicht

Kryptobörsen zu bewerten ist eine gute Idee. Aber der Gründer von Mt. Gox ist nicht der richtige Initiator dafür.

Gerade börsennotierte Anbieter wie Coinbase könnten von einer unabhängigen Einschätzung von außen profitieren. (Foto: Unsplash) Kryptobörsen-Ranking

Eigentlich ist es ein „No-Brainer“, wie die Amerikaner sagen: eine Idee, die so gut ist, dass sich jede Debatte erübrigt. Mark Karpelès, Ex-Chef der einst weltgrößten Kryptobörse Mt. Gox, will eine Ratingagentur für Kryptomarktplätze auflegen. Und ja: Eine solche ist überfällig. Weltweit gibt es mehr als 600 Börsen, wie die Zeitschrift „Forbes“ gezählt hat. Da macht es Sinn, den Anlegern eine Entscheidungshilfe an die Hand zu geben.

Mit der Auswahl der Börse sind wichtige Fragen verbunden: Wie genau werden die Kunden durchleuchtet, wie gut wird Geldwäsche verhindert? Stellt die Börse etwa sicher, dass meine erworbenen Coins nicht aus dunklen Geschäften stammen? Und wie sicher sind die gelagerten Kryptowerte vor Hackerangriffen? Ein Rating könnte auch berücksichtigen, wie transparent eine Börse kommuniziert – und ob sie bemüht ist, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern, ein Thema, das die Kryptowelt immer mehr umtreibt.