Kommentar BMW hat bei der Antriebswende einen Vorteil

Mit der Doppelstrategie – Ja zu Elektroautos, Nein zum Verbrenner-Aus – könnte BMW Marktanteile gewinnen. Zunächst leidet aber die Marge.

Das Ende des Verbrenners könnte sich in zentralen Märkten wie China oder den USA noch lange hinziehen. (Foto: Reuters) BMW X4

Verbrenner sind ein Auslaufmodell in der Autoindustrie. Offen ist einzig die Frage, ob der Tod der Technik bei Neuwagen schlagartig erfolgt oder eher auf Raten daherkommt. BMW glaubt eher Letzteres und setzt auf eine Doppelstrategie. Einerseits stemmt der Konzern die größte Investition in der Firmengeschichte. Mit der „Neuen Klasse“ entwickeln die Bayern ein ganzes Portfolio an neuen Elektroautos ab 2025, die auf einer kompromisslosen Stromarchitektur gebaut werden.

Andererseits investiert BMW weiter in Verbrenner, will die Geländewagen der X-Reihe bis weit ins kommende Jahrzehnt mit modernisierten Diesel- und Benzinmotoren anbieten.

Das kostet viel Geld. In den kommenden Jahren dürfte der Konzern aufgrund des doppelten Entwicklungsaufwands bei der Umsatzrendite konstant hinter Wettbewerbern wie Mercedes-Benz oder Audi zurückbleiben, die sich mit der Batterie auf ein Antriebskonzept fokussieren. Langfristig könnte jedoch BMW besser dastehen. Denn zentrale Faktoren bei der Antriebswende können die Fahrzeughersteller kaum beeinflussen.