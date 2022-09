Kommentar BMW setzt gegen den Trend auf Wasserstoff – und das ist klug

Brennstoffzelle von BMW in der Diskussion: Hat das Nischenprodukt in Deutschland eine Chance?

Die deutsche Autoindustrie hat sich festgelegt: Nach dem Verbrennungsmotor kommt der Elektroantrieb. Mit Hochdruck bauen Volkswagen, Mercedes und BMW ihre Fabriken um und ab Mitte des Jahrzehnts haben die Stromer Vorfahrt.

Doch je konkreter der Umbau wird, je näher das Zeitalter von Kabel und Batterie rückt, desto größer werden die Fragen: Reichen Kobalt und Lithium für Zigmillionen Elektroautos? Werden überall auf der Welt genug Ladestationen für alle Elektroautos stehen? Gibt es vielleicht doch noch Alternativen?

Die Zweifel wachsen. Und es ist sicher kein Zufall, dass mit dem Amtsantritt des neuen VW-Chefs Oliver Blume die Diskussion über synthetische Kraftstoffe wieder an Fahrt gewinnt. Die sind heute zwar absurd teuer und ineffizient. Aber ganz von der Agenda möchte man sie auch nicht nehmen. Blume braucht wie der Rest der Industrie zumindest das Gefühl, irgendwo noch Auswege aus dem reinen Elektrokurs zu haben.

Das Gleiche gilt für die Diskussion um eine alte Bekannte der Branche, die Brennstoffzelle. Die bringt jetzt BMW-Chef Oliver Zipse wieder ins Spiel. Die erfolglosen Versuche von Mercedes und Toyota, die Technik in den Markt zu bringen, schrecken ihn nicht.

Ausgerechnet der kleinste deutsche Autokonzern will die mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzelle nun in einer Kleinserie ab 2025 mit dem Modellwechsel zur „neuen Klasse“ in die Großserie bringen. BMW mit einem globalen Marktanteil von 3,4 Prozent versucht sich an einer Nischentechnik.

Der Traum vom Wasserstoff als „neuer Diesel“

Klar ist: Ohne Verbündete wird BMW mit dem Vorhaben scheitern. Geografisch könnten das Japan und Südkorea sein, wo Wasserstoff ein Eckstein der Energieversorgung werden soll.

Hierzulande ist der knappe grüne Wasserstoff zunächst für die Chemie und Stahlkocher reserviert. Aber auch die Lkw-Hersteller Daimler, Volvo und die VW-Tochter MAN liebäugeln für schwere Trucks und lange Fahrten mit der Brennstoffzelle, auch wenn ihre Autoableger noch skeptisch sind.

Entscheiden sich die Lkw-Hersteller für Wasserstoff, könnte die BMW-Rechnung aufgehen und ein dichtes Tankstellennetz entstehen. Im besten Fall macht der Wasserstoff die Karriere des Diesels, der einst den Sprung vom Lastwagen in den Automotor schaffte und am Ende die Industrie dominierte.

Doch bis dahin ist es ein sehr langer Weg für BMW. Erst recht weil den Münchnern anders als Mercedes und Volkswagen eine Lkw-Tochter fehlt.

