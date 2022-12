Kommentar BMW, VW, Mercedes – warum der letzte Boom des Verbrenners gefährlich ist

Zweistellige Milliardengewinne haben Mercedes, VW und BMW in diesem Jahr erwirtschaftet. Doch mit solchen Erfolgsmeldungen könnte es bald vorbei sein.

Die deutsche Automobilindustrie setzt vor allem auf Luxus. Dabei sollte sie einzig und allein nach Technologieführerschaft streben. (Foto: Bloomberg) BMW X6 mit leuchtendem Kühlergrill

München Das ablaufende Jahr wird für die Autoindustrie in guter Erinnerung bleiben. Zehn Milliarden Euro hat Mercedes bereits in den ersten drei Quartalen verdient, bei Volkswagen sind es 12,7, bei BMW stehen glatte 16 Milliarden Euro in den Büchern.

Die zweistelligen Milliardengewinne sind umso verblüffender, weil die Öffentlichkeit die Branche in einem ständigen Krisenszenario wähnt. Das Wehklagen über mangelnde Chips aus Taiwan und fehlende Kabelbäume aus der Ukraine ist laut. Doch wenn die Bänder stillstehen, puffert der Staat die Verluste immer noch großzügig über Kurzarbeit.

Gegenüber ihren Kunden nutzen die Autohersteller den Mangel geschickt. Gebaut wird nur noch, was edel und teuer ist, verkauft wird ohne Rabatt. Bei BMW lässt man rekordverdächtig große Kühlernieren auf Wunsch leuchten.