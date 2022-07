Kommentar Boris Johnson: Eine Lüge zu viel

Minister-Rücktritte in Großbritannien

Angesichts der vielen Skandale, Krisen und Affären unter seiner Führung war es nur eine Frage der Zeit, wann Boris Johnson über sich selbst stolpern würde. Und nun dürfte es so weit sein.

Der britische Premier hat gewusst, dass sein Parteifreund Christopher Pincher zu sexuellen Übergriffen neigt und ihn im Februar trotzdem zum stellvertretenden Faktionschef befördert. Das allein schon stellt das Urteilsvermögen des britischen Regierungschefs infrage. Dass Johnson jedoch erst sein Wissen leugnete und dann behauptete, er habe vergessen, was er wusste, war für zwei seiner wichtigsten Minister eine Lüge zu viel.

Der Rücktritt von Finanzminister Rishi Sunak und Gesundheitsminister Sajid Javid läutet das Ende der Ära Johnson ein. Davon werde er sich nicht mehr erholen, sagte noch am Dienstagabend Michael Heseltine, der 1990 mit einem Coup Margaret Thatcher zu Fall brachte. Gut möglich, dass Johnson sich noch einige Monate im Amt hält. Bislang will er von einem Rücktritt nichts wissen und wird dabei unter anderem von Vizepremier Dominik Raab und Außenministerin Liz Truss gestützt.

Ob es am Ende ein neues Misstrauensvotum sein wird oder die aufgebrachte Fraktion ihrem Premierminister einfach die Gefolgschaft im Unterhaus versagt – seinem verdienten Schicksal wird Johnson nicht entgehen. Der 58-jährige Charakterdarsteller ist sicher einer der unterhaltsamsten Premierminister, den das Vereinigte Königreich je gehabt hat.

Aber, so hat es der zurückgetretene Schatzkanzler Sunak formuliert, die Öffentlichkeit erwarte zu Recht, dass die Regierung „ordnungsgemäß, kompetent und seriös geführt wird“. Das sind drei Tugenden, die selbst viele konservative Parteifreunde ihrem Premier nicht mehr zutrauen.

Alarmstufe Rot für die britische Wirtschaft

Das Zerwürfnis zwischen Finanzminister und Premierminister geht jedoch tiefer. Sunak spricht in seinem Schreiben von „fundamentalen“ Meinungsunterschieden in der Wirtschaftspolitik. Und das verheißt nichts Gutes für die britische Wirtschaft, die sich in der schwersten Krise seit 50 Jahren befindet.

Johnson hat bereits durchblicken lassen, dass er nach dem Abgang des Schatzkanzlers jetzt mehr Spielraum für baldige Steuersenkungen sieht. Sunak hatte das mit dem Hinweis auf Gefahren für Inflation und Staatsfinanzen stets abgelehnt.

Man könnte das Endspiel in 10 Downing Street fasziniert als den letzten Akt einer Tragödie von Verrat, Macht und Intrigen betrachten, wie sie Shakespeare nicht besser hätte inszenieren können. Die Gefahr ist, dass Johnson in seinem politischen Überlebenskampf die stark angeschlagene britische Wirtschaft mit in den Abgrund reißt.

