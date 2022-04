Kommentar Boris Johnson ist nur noch ein Premier auf Abruf

Eine halbe Stunde bevor Boris Johnson sich am Dienstagabend dafür entschuldigte, dass er mitten im schärfsten Lockdown die von seiner Regierung erlassenen Coronaregeln gebrochen hatte, informierte er die Briten über sein jüngstes Telefonat mit US-Präsident Joe Biden zum Krieg in der Ukraine. Die Anekdote sagte viel über die Prioritäten des britischen Premierministers und über seine Unverfrorenheit, schlechte Nachrichten einfach beiseitezuwischen.

Johnson ist der erste britische Regierungschef überhaupt, der für einen Gesetzesbruch zur Rechenschaft gezogen wird. Und die 50 Pfund, die er für einen Umtrunk in 10 Downing Street an seinem Geburtstag am 19. Juni 2020 gezahlt hat, sind noch nicht das Ende der Geschichte. Johnson hat noch mehr Partys im Londoner Regierungsviertel besucht, weitere Bußgeldbescheide von Scotland Yard dürften also folgen.

Der Überlebenskünstler wird darauf vermutlich ebenso reagieren wie jetzt: Sorry, Leute, aber es gibt Wichtigeres in der Welt. Putins Krieg zum Beispiel, bei dem sich der Premier mit frühen Waffenlieferungen, harten Sanktionen und einem Überraschungsbesuch in Kiew an die Spitze der westlichen Solidarität für die Ukraine gesetzt hat.

Dass der Gesetzesbruch eines Regierungschefs schon in normalen Zeiten zu dessen Rücktritt führen sollte, ficht Johnson nicht an. Dass er in Zeiten der Pandemie, in denen der Staat seinen Bürgern enorme Opfer abverlangte, die Regeln für alle missachtet hat, macht die Sache im Land des Fair Play nur noch schlimmer.

Johnson hat den „Common Sense“ verschoben für das, was geht und was nicht geht. Und das ist ein bleibender Schaden für das Mutterland der Demokratie.

Obwohl dieses mulmige Gefühl bis weit in Johnson konservative Partei hineinreicht, ist ein Misstrauensvotum gegen den Premier unwahrscheinlich. Auf dem Höhepunkt der „Partygate“-Affäre hatte die Zahl der Tory-Abgeordneten, die eine Abwahl ihres Premiers verlangten, die bedrohliche Marke von 54 fast erreicht. Inzwischen reden selbst Johnsons Kritiker in der Fraktion die Krise klein, als handele es sich um ein Knöllchen.

Party in 10 Downing Street – Die Polizei verteilt Strafzettel

Und das liegt nicht nur an dem Krieg in der Ukraine. So wäre ein Coup gegen den eigenen Premierminister kurz vor den Kommunalwahlen am 5. Mai ein riskantes Unterfangen. Die Tories müssen wegen der stark gestiegenen Lebenshaltungskosten ohnehin mit einer Wahlschlappe rechnen. Die Inflation in Großbritannien ist im März auf sieben Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 30 Jahren gestiegen.

Bislang fehlt ein Herausforderer

Entscheidend ist jedoch, dass die Konservativen im Moment keine wirkliche Alternative zu Johnson haben. Sein härtester Rivale, Schatzkanzler Rishi Sunak, hat selbst einen Bußgeldbescheid für den Verstoß gegen Kontaktbeschränkungen bekommen und ist durch eine Steueraffäre seiner Frau ohnehin angezählt.

All das hilft Johnson, auch diese Krise politisch zu überleben. Fest im Sattel sitzt er damit jedoch noch lange nicht.

Mit jedem neuen Strafzettel wird es auch neue Rücktrittsforderungen geben. Ein Wahldesaster im Mai würde sein Siegerimage beschädigen. Der Unmut der Bevölkerung wird spätestens im Herbst weiterwachsen, wenn die Energiepreise noch einmal kräftig anziehen.

Die Tories werden Johnson so lange weiter ertragen, solange er ihnen den Machterhalt sichert. Und das hängt vor allem davon ab, ob Oppositionsführer Keir Starmer seine Labour-Partei in den Augen der Briten wieder regierungsfähig macht.

