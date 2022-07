Kommentar Chefs mit Berater-Vergangenheit helfen Autozulieferern in der Transformation

Der Stiftungskonzern befördert einen ehemaligen Berater an die Spitze. Das bringt Vorteile, da er das Unternehmen bereits kennt.

Es mag ein Zufall sein, dass nach Branchenführer Bosch auch der zweitgrößte deutsche Automobilzulieferer ZF einen Chef mit jahrelanger Erfahrung beim Unternehmensberater McKinsey an die Spitze berufen hat. Der neue ZF-CEO Holger Klein ist, wie Stefan Hartung bei Bosch, schon einige Jahre im Unternehmen. Aber geprägt wurde Klein als Berater.

Er ist damit analytisch gut und darin geschult, seine Sache und sich selbst gut zu verkaufen. Sowohl Klein als auch Hartung zeichnet ein zeitgemäßer Führungsstil aus. Die Herkunft aus dem Ruhrgebiet mag bei der offenen Mentalität ein zusätzlicher Vorteil sein. Was beiden Managern fremd ist: andere kleinmachen, um sich Respekt zu verschaffen. Sie halten ihr Umfeld mit schneller Auffassungsgabe, Aufgeschlossenheit, aber auch Härte in der Sache auf Trab.

Für ZF ist es ebenso wie für Bosch eine richtige Entscheidung, sich Manager geholt zu haben, die wichtige Konzernbereiche kennen. Dass Klein groß rauskommen würde, war sehr wahrscheinlich, nachdem er als Architekt der richtungsweisenden Milliardenübernahme von TRW auch die Integration umgesetzt hat. Ein von außen kommender Hochkaräter hätte mitten in der Transformation des Konzerns zur Elektromobilität lange gebraucht, um so tief in der Materie zu sein wie Klein.

Auch die Besonderheiten eines Konzerns im Mehrheitsbesitz einer Stiftung, die der Oberbürgermeister von Friedrichshafen führt, sind mit Erfahrung im Unternehmen besser abzuwägen. Es ist zudem ein Zeichen an das eigene Management und die Belegschaft, wenn man sich das Geld für die Headhunter spart.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Vorstandschefs mit Berater-Vergangenheit sind es gewohnt, doch etwas kühler zu analysieren. Und im Zweifelsfall fällt ihnen die Trennung von Unternehmensteilen leichter als Führungskräften, die ihr gesamtes Berufsleben im Unternehmen verbracht haben. Portfolio-Bereinigungen werden in der Transformation zur Elektromobilität sehr relevant werden. Auch werden Kooperationen bei der Finanzierung von Projekten Bedeutung gewinnen. Schließlich übersteigt die Vielfalt der Herausforderungen bei Software, Digitalisierung und autonomen Fahren die finanziellen Möglichkeiten selbst der größten Autozulieferer.

ZF hat weniger eigene Softwareentwickler oder gar Chipkapazitäten als Bosch, aber dafür eine ausgesprochene Kooperationsfähigkeit. Die Wahl Kleins ist daher logisch. Seine Integrationskünste sind als Erstes gefragt. Denn er muss seine internen Konkurrenten um den Chefsessel nach der Führungsentscheidung einbinden. ZF braucht die eigene Kraft.

Mehr: Neuer Chef für Deutschlands zweitgrößten Autozulieferer – Holger Klein übernimmt.