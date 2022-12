Kommentar China: Die Grenzen des Absolutismus

Ökonomische Krisensignale, dogmengesteuerte Politik, rebellierendes Volk: China erlebt eine wahrhaftige Zeitenwende. Die Verantwortung hat derjenige, der die ganze Macht hat: Xi Jinping.

In China treten mehr und mehr systemstörende Faktoren auf, die Zeitenwende steht bevor. Chinas Absolutismus vor dem Ende

Politische Institutionen sollten so gestaltet sein, dass schlechte Herrscher möglichst wenig Schaden anrichten können. Diese nur auf den ersten Blick triviale Erkenntnis verdanken wir Karl Popper. Zugleich warnte der Philosoph vor solchen Herrschern, die für sich in Anspruch nehmen, nicht nur den Volkswillen zu vollstrecken, sondern überhaupt zu wissen vorgeben, was das Beste für das Volk ist.

Diese Gedanken entstanden während des Zweiten Weltkriegs. Doch sie könnten aktueller kaum sein – und sie erfassen vielleicht am besten die Ereignisse, die die erstaunte Weltöffentlichkeit derzeit in China beobachtet.

Denn Xi Jinping ist ein solcher Herrscher im Popper’schen Sinn. Einer, dessen Allmacht nur noch durch seine Hybris übertroffen wird. Einer, der die drei wichtigsten politischen Ämter auf sich vereint: Staatspräsident, Generalsekretär der Kommunistischen Partei und Vorsitzender der zentralen Militärkommission – und das theoretisch bis zu seinem Tod.