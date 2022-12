Kommentar Chinas Wandel unter Xi: In der deutschen Wirtschaft kehrt Ernüchterung ein

Deutsche Unternehmen blicken zunehmend skeptisch auf die Volksrepublik. Viel Vertrauen ist zerstört – womöglich unwiederbringlich.

Insbesondere große Konzerne wie BASF und BMW setzen wegen der langfristigen Wachstumsperspektiven weiter auf den Markt. (Foto: dpa) Chemiekonzern BASF

Es ist paradox: Während Europa dieses Jahr zumindest mit Blick auf die Coronapandemie zur Normalität zurückkehrt, war das dritte Pandemiejahr für Unternehmen in China bislang das schlimmste.

Nicht nur die deutschen Firmen klagen angesichts der ständigen Lockdowns in den vergangenen Monaten über extrem schwierige Geschäfte in der Volksrepublik. Auch die chinesische Wirtschaft insgesamt ist in einem schlechten Zustand – der Konsum ist eingebrochen, die Immobilienkrise hält an und jetzt schwächeln auch noch die Exporte.

Immer mehr Unternehmen ziehen Konsequenzen und investieren ihr Geld lieber woanders. Der chinesischen Staatsführung sollte das zu denken geben.

Denn es ist eben nicht so, dass deutsche Unternehmen um jeden Preis in China bleiben wollen. Zwar setzen insbesondere große Konzerne wie BASF und BMW wegen der langfristigen Wachstumsperspektiven weiter auf den Markt.

Letztlich handeln sie in dieser Hinsicht auch als Getriebene. Allein das Volumen der vergangenen Investitionen zwingt sie mehr oder weniger dazu.