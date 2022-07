Kommentar Chipmangel: Auf China ist kein Verlass

Deutsche Fabriken stehen still, wenn Peking es will. Die jüngsten Lieferengpässe in der Halbleiterindustrie sollten Firmen und Politik wachrütteln.

China liefert wegen der Lockdowns weniger Halbleiter als die Kunden bestellt haben. (Foto: VIA REUTERS) Chip-Produktion in China Nichts geht mehr: In Deutschland und dem Rest von Europa stehen immer wieder die Bänder still. Dabei sind die Auftragsbücher vieler Firmen randvoll. Es mangelt an Halbleitern. Die Welt hat sich in den vergangenen Monaten rasant gewandelt, eines ist aber gleich geblieben: Chips sind knapp. Seit zwei Jahren kämpfen die Kunden nun schon mit gravierenden Lieferengpässen. Das müsste nicht so sein. Dieses Jahr haben zahlreiche Halbleiterfabriken die Serienfertigung aufgenommen. Dass die Bauteile trotzdem fehlen, liegt vor allem an China. Wegen der zahllosen Lockdowns exportiert die Volksrepublik zu wenig Chips. Europa wird damit vor Augen geführt, wie unverantwortlich es ist, sich auf China zu verlassen. Den Machthabern in Peking ist es schlicht egal, dass sie mit ihren rabiaten Anti-Covid-Maßnahmen Unternehmen weltweit lahmlegen.

Für die Firmen hierzulande heißt das: Sie müssen sich dringend Lieferanten außerhalb Chinas suchen. Wer von Bauelementen aus dem Land abhängig ist, der kann seinen Betrieb auch vom Casino aus führen, die Gewinnchancen sind ähnlich hoch. China schert sich nicht um deutsche Firmen Und die Politiker in Berlin und Brüssel müssen noch mehr Tempo machen, um eine schlagkräftige europäische Chipbranche aufzubauen. Dass bald einige große, neue Halbleiterwerke von Intel sowie Globalfoundries und ST Microelectronics in Europa gebaut werden, dürfte erst der Anfang sein. Eine starke Chipindustrie wäre ein Segen für einheimische Kunden, die auf eine verlässliche Versorgung angewiesen sind. Europa hätte China darüber hinaus endlich etwas entgegenzusetzen, wenn die Volksrepublik künftig nicht liefern kann oder will. Deutschland und die EU dürfen die Aufholjagd bei den Chips daher keinesfalls wieder abblasen, wenn die Lieferungen aus China und dem Rest von Asien eines Tages wieder pünktlich eintreffen. Mehr: Zwei Jahre Lieferfrist: Lockdowns in China treiben Chip-Kunden zur Verzweiflung