Kommentar Chirurgische Schnitte reichen bei der Credit Suisse nicht mehr aus

Es ist eine bemerkenswerte Personalentscheidung. Als Ulrich Körner, der neue Chef der ziemlich angeschlagenen Schweizer Großbank Credit Suisse, einen neuen Finanzvorstand suchte, da entschied er sich für Dixit Joshi, den Ex-Treasurer der Deutschen Bank. Eine kluge Wahl, denn das größte deutsche Geldhaus, hat zumindest einen Teil der Sanierung, die die Schweizer jetzt endlich entschlossen anzugehen scheinen, bereits hinter sich.

Finanzvorstände spielen bei solchen Restrukturierungen eine zentrale Rolle. Ihr Job ist es, eine Organisation, die sich oft noch nicht bewusst ist, wie tief sie wirklich in der Krise steckt, aufs Sparen einzuschwören.

Der Deutschen Bank ist das auch erst nach mehren vergeblichen Anläufen gelungen. Joshi sollte wissen, worauf es ankommt, schließlich hat er fast zwölf Jahre für die Deutsche Bank gearbeitet und damit die gesamte Krise mit allen Versuchen eines Neustarts mitgemacht, die sich häufig genug als Sackgassen entpuppten.

Aber Sparen allein reicht nicht. Die Krise der Schweizer hat ein Stadium erreicht, in dem Kostendisziplin, ergänzt um chirurgische Schnitte nicht mehr genügen. Genau wie die Deutsche Bank braucht die Credit Suisse eine neue Strategie und genau wie beim Frankfurter Geldhaus steht dabei die Investmentbank im Mittelpunkt.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jahrelang hat die Zürcher Bank an der Sparte herumgedoktert, die allein in den ersten sechs Monaten dieses Jahres für Verluste von knapp einer Milliarde Franken sorgte. 2021 summierte sich das Minus in der Investmentbank auf drei Milliarden Franken.

>> Lesen Sie hier: Europas Banken trotzen den Rezessionsängsten – doch es gibt auch Verlierer

Auch hier tun sich Parallelen zur Deutschen Bank auf. Ähnlich wie die Frankfurter stieg Credit Suisse vor Jahrzehnten mit einer Übernahme in großem Stil ins Investmentbanking ein, und eine Zeit lang sah es so aus, als könnten die Schweizer tatsächlich mit den Platzhirschen der Branche mithalten.

Aber 30 Jahre nach dem Kauf von First Boston und 14 Jahre nach dem Ausbruch der Finanzkrise steht die Bank an dem Punkt, an dem sie einräumen muss, dass sie nicht die kritische Masse erreicht, und dass das Kapital an anderer Stelle besser eingesetzt wäre. Credit Suisse kommt um eine komplette Restrukturierung seiner Investmentbank nicht mehr herum, auch wenn die Zeit dafür angesichts von Zinsangst, Rezessionsfurcht und Inflationssorgen sicher alles andere als optimal ist.

Es ist schmerzlich, sich von jahrzehntealten Ambitionen zu verabschieden. Aber besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.

Mehr: Großaktionär von Credit Suisse fordert Sanierung der Investmentbank