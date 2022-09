Kommentar Cloud-Gaming scheitert am fehlenden Mut von Google und Telekom

Hochauflösende Computerspiele aus der Cloud sollten Spielekonsolen ablösen. Das war das große Versprechen. Jetzt jedoch verschwinden Angebote von Google und Telekom.

Der Konzern stellt den Cloud-Spieledienst ein. (Foto: dpa) Googles Stadia

San Francisco Auf der weltgrößten Computerspiele-Messe Gamescom in Köln sollte 2019 ein Umbruch der globalen Branche eingeleitet werden. Nicht mehr Spielekonsolen oder leistungsstarke Computer sollten die besten Spiele antreiben, sondern stattdessen die Cloud, die sie in bester Qualität auf jedes Endgerätbringen sollte: Fernseher, Smartphone oder Computer.

Drei Jahre später sind die Pläne gescheitert. Google kündigte am Donnerstag das Aus für seinen Cloud-Spieledienst Stadia an. Die Deutsche Telekom, die ebenfalls 2019 in Köln ihren Spiele-Dienst Magenta Gaming angekündigt hatte, gab bereits im Januar das Aus für das Angebot bekannt.

Dabei war die Idee überzeugend: Gerade Unternehmen wie Google haben ein großes Fachwissen im Betrieb leistungsstarker Serveranlagen. Wieso sollten sie dieses Wissen nicht für Computerspiele nutzen. Die beiden großen US-Cloudrivalen Microsoft und Amazon legten ebenfalls Spiele-Dienste aus der Cloud auf. Der Markt ist lukrativ, denn die Gaming-Branche ist deutlich größer als die globale Filmindustrie.