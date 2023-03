Kommentar Das deutsche Gesundheitswesen ist vieles, aber es ist sicher nicht durchökonomisiert

Der Gesundheitsminister will die „Ökonomisierung“ des Gesundheitswesens zurückdrehen. Ein gefährlicher Kurs, der Probleme schafft, statt sie zu lösen.

Das Gesundheitswesen aber wird seit Jahren immer teurer, während die Qualität abnimmt. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Karl Lauterbach

Die „Entökonomisierung“ des Gesundheitswesens treibt Karl Lauterbach ausgerechnet aus einem Gebäude voran, in dem einmal das Herz des deutschen Kapitalismus schlug. Im Jahr 2022 zog sein Ministerium von einem Zweckbau in der Berliner Friedrichstraße wenige Hundert Meter weiter in den früheren Hauptsitz der Deutschen Bank – einen Prachtbau, errichtet Ende des 19. Jahrhunderts, nun frisch renoviert.

Diese Erneuerung steht dem Gesundheitssystem mit maroden Krankenhäusern und Krankenkassen noch bevor. Das Mantra des Gesundheitsministers lautet: Man habe es mit der Ökonomisierung „zu weit“ getrieben.

Soll heißen: Der schlechte Zustand der Kliniken, Arzneimittel- und Versorgungsengpässe – all das sei Folge einer wirtschaftlichen Denke, Folge von Sparpolitik und zunehmenden Einfluss von Investoren auf medizinische Versorgungszentren.

Diese These passt in den Zeitgeist, ist aber trotzdem nicht stimmig. Lauterbach operiert auf Grundlage einer falschen Diagnose.

In der Ökonomie geht es um den sparsamen und sinnvollen Einsatz von Ressourcen. Das weiß Lauterbach, der Mann ist Gesundheitsökonom.