Kommentar Das Ende der Schulden-Illusion

Zeitenwenden, wie sie der Kanzler neulich ankündigte, lassen sich mit Sicherheit nur in der historischen Rückschau diagnostizieren. Der Ukrainekrieg hat sicherlich das Zeug, eine solche zu werden.

Es gibt aber noch eine zweite Zeitenwende, die sich andeutet und nur indirekt mit dem furchtbaren Krieg zu tun hat: Fast 20 Jahre mit extrem niedrigen Kapitalmarktzinsen, niedrigen Inflationsraten und einer Weltwirtschaft, die sich von Krise zu Krise hangelte – immer wieder gepäppelt durch gigantische Rettungspakete, sei es durch den vollkaskoversichernden Staat, der Wohlstandsverluste stets durch Ausgleichszahlungen wettzumachen versucht.

Oder seien es hyperaktive Notenbanken, die mit ihrer Nullzinspolitik eine Wohlstandsillusion schafften, die keinerlei realwirtschaftliche Grundlage besitzt. Finanzkrise, Euro-Krise, Pandemie – und jetzt der Krieg: Das Mittel der Wahl bei der Krisenbekämpfung war immer dasselbe: mehr Geld zum Nulltarif.

Das eigentliche Wunder ist die Tatsache, dass dieser Balanceakt am Abgrund überraschend lange gut zu gehen schien. Es gab immer schon jene, die ahnten und warnten, dass diese vermeintlich „perfekte“ Welt aus grenzenloser Geldschöpfung bei kaum messbaren Preissteigerungen vorübergehender Natur sein würde.

Und tatsächlich sind die allerorts kräftig anziehenden Inflationszahlen untrügliches Zeichen für ein Ende dieser Ära. In den USA könnten sie demnächst zweistellig sein. Auch in Europa und Deutschland ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die mehr als acht Prozent im Mai noch nicht der Höhepunkt waren.

Finanzmärkte: Von der Ekstase zur Tristesse

Denn selbst klassische Keynesianer wie US-Ökonom Larry Summers äußern inzwischen Unbehagen, US-Finanzministerin Janet Yellen gibt offen zu, die Inflationsgefahr unterschätzt zu haben – und auch Notenbanker sowie die Finanzmärkte geraten zunehmend in den Panikmodus. Gleich um 0,75 Prozent erhöhte die Fed ihren Leitzins. In vielen Anlageklassen – Anleihen, Aktien, Immobilien und vor allem den Kryptowährungen herrscht im Gleichklang Tristesse, nachdem die Niedrigzinsphase sie lange Jahre in einen Zustand der Ekstase versetzt hatte.

Speziell ist die Lage in Europa – wieder einmal. Die Europäische Zentralbank nimmt nach einer langen Beschwichtigungsphase den Kampf gegen die Inflation an – aber auch nicht so richtig. Nächsten Monat kommt der erste Zinsschritt – später als bei anderen Notenbanken, und es darf nur ein Minischritt sein. Ja, die Kaufprogramme von Staatsanleihen sollen beendet werden. Die auslaufenden Bonds des EZB-Bestands werden freilich nachgekauft – und vornehmlich von hoch- beziehungsweise überschuldeten Staaten wie Italien.

Mehr noch: EZB-Chefin Christine Lagarde, die mit dem Ende des Anleiheankaufs eigentlich ein klares Signal setzen wollte, bringt ein neues Instrument ins Spiel. Anders als etwa beim OMT-Programm, das nie aktiviert wurde, könnte es der EZB erlauben, Anleihen in beliebiger Menge von einzelnen Staaten zu kaufen, ohne Bedingungen zu stellen. Der neue „grenzenlose Kampf gilt der Fragmentierung“. Soll heißen: Die Risikoaufschläge südeuropäischer Bonds dürfen eine gewisse Grenze nicht überschreiten.

Die EZB maßt sich also an zu wissen, welcher Spread adäquat ist und wann der Bereich der Spekulation beginnt. Die Renditen zehnjähriger Anleihen Italiens haben kurz die Vierprozentmarke überschritten – und lagen damit 2,4 Prozentpunkte über der Bundesanleihe. Nun liegt die italienische Staatsverschuldung bei 150 Prozent der Wirtschaftsleistung, die der deutschen bei gut 70 Prozent.

Die Behauptung, der Risikoaufschlag sei fundamental nicht gerechtfertigt, ist zumindest gewagt. Dass die EZB jetzt ein effizienteres Mittel sucht, um diese Spreads anzugleichen, zeigt vor allem eines: Die Behauptung der EZB, sie sei nicht dazu da, um die Finanzminister beim Haushalten zu unterstützen, ist letztlich ein Selbstbetrug. Denn es handelt sich ohne Zweifel um eine implizite Finanzierung staatlicher Haushalte durch künstliche Verbilligung der Zinskonditionen.

EZB setzt disziplinierenden Marktmechanismus außer Kraft

Kurzfristig mag diese Politik die Euro-Krise lindern. Langfristig setzt die Notenbank genau jene disziplinierenden Marktmechanismen außer Kraft, die Anreize für eine notwendige Reform zur Stärkung des Wachstums schaffen – und letztlich auch Voraussetzung für eine Gesundung der Staatsfinanzen sind.

Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass die EZB am Ende dann doch Gefahr läuft, sich zwischen einem effizienten Kampf gegen die Inflation und einer Rettung des Euros entscheiden zu müssen, dann hat Lagarde ihn mit der Implementierung eines weiteren Instruments zum Ankauf von Staatsbonds geliefert.

Auch als Lagardes Vorgänger Draghi 2012 seine legendäre „Whatever it takes“-Rede hielt, ließ er keinen Zweifel, dass es Aufgabe der Notenbank sei, die Gemeinschaftswährung zusammenzuhalten. Wer wollte auch bestreiten, dass der Euro Daseinszweck der EZB ist?

Doch zur Lage von heute gibt es zwei entscheidende Unterschiede: Während die Inflationsraten in der Ära des Italieners gegen null tendierten, befinden sie sich heute in der Nähe zweistelliger Raten. Und anders als ihr Vorgänger, der heute Italien regiert, verliert Lagarde allenfalls selten ein Wort über die Notwendigkeit von Reformen und fiskalischer Disziplin.

Die Rückkehr der Inflation bedeutet eine Zäsur, womöglich sogar das Ende der Schuldenillusion. Der Druck auf Finanzminister und Geldschöpfer, wieder zur hergebrachten Ordnung zurückzukehren, jedenfalls wächst. Die ökonomische Lehre, dass gesunde Staatsfinanzen Voraussetzung für den langfristigen Erfolg von Volkswirtschaften sind, gewinnt wieder an Gewicht. Und auch die Zeiten, in denen Notenbanken mit Notprogrammen re(a)gierten, Aktien- und Immobilienpreise nach oben trieben sowie Geschäftsmodelle am Leben erhielten, die keine waren – nähern sich womöglich dem Ende.

