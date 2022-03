Kommentar Das Entlastungspaket: Für jeden etwas dabei – der große Wurf bleibt aus

Die Bundesregierung versucht, es allen recht zu machen. Eine nachhaltige Strategie ist nicht zu erkennen, und der Koalitionsvertrag ist längst Makulatur.

Die Ampel hat eine steuerliche Energiesparpauschale von 300 Euro beschlossen. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Parteivorsitzende der Ampel

Es wirkt wie ein Rückfall in die schlimmsten Zeiten der Großen Koalition: Die Spitzen der Ampel tagten fast die ganze Nacht. Ein Politikritual, das man eigentlich hinter sich lassen wollte. Der Unterschied zu damals: Während die GroKo gern zusätzliche Belastungen für Steuer- und Beitragszahler beschloss, schnürten SPD, Grüne und FDP bereits das zweite Entlastungspaket für die Bürgerinnen und Bürger. Kriegs- und Krisenzeiten machen das möglich.

Die Parteivorsitzenden hatten sicher auch die Landtagswahlen im Saarland und in Nordrhein-Westfalen im Blick. Doch an dem Entlastungspaket führte kein Weg vorbei. Die wirtschaftliche Situation erfordert es. Die Empfehlung an die Bürger, für die Freiheit zu frieren, ist fernab der Realität.

Jede Partei hat nun etwas bekommen. Die Familien werden entlastet, die Pendler bekommen niedrigere Spritpreise, und gleichzeitig wird der öffentliche Nahverkehr gestärkt. Das ist ein typischer Formelkompromiss, aber nicht der schlechteste.

