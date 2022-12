Kommentar Das Europaparlament ist kein armes Opfer

Katar steht nach dem Bestechungsskandal in Brüssel massiv in der Kritik. Doch müssen die Abgeordneten bei sich selbst mit der Kritik anfangen – und die Lobbyregeln verschärfen.

Die konservative Politikerin hat versprochen, sich für eine „starke Reform“ der Lobbyregeln einzusetzen. (Foto: REUTERS) Parlamentspräsidentin Roberta Metsola

Brüssel Mit der Bestechung von Abgeordneten und Mitarbeitern im Europaparlament hat Katar sich selbst geschadet. Denn die allgemeine Skepsis gegenüber dem Land ist jetzt schier grenzenlos.

Die groß angelegte Imagekampagne des Emirats: alles vergebens. Die Lobbyarbeit wird für Vertreter des Golfstaats zur unmöglichen Mission.

Auf der anderen Seite neigen die Abgeordneten des Europaparlaments dazu, sich als arme Opfer böser Mächte zu inszenieren. „Das Europäische Parlament wird angegriffen, die europäische Demokratie wird angegriffen, und unsere Art der offenen, freien, demokratischen Gesellschaften wird angegriffen“, sagte Parlamentspräsidentin Roberta Metsola in ihrer ersten Reaktion auf den Skandal.

Katar die Schuld zuzuweisen ist naheliegend und tut in den eigenen Reihen niemandem weh. Die eigentliche Arbeit aber fängt in Brüssel und Straßburg an: Offenbar ist Bestechung im Europaparlament immer noch zu einfach.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Das Parlament hat am Donnerstag eine Resolution verabschiedet, in der einige Reformen gefordert werden. So soll endlich ein unabhängiger Ethikrat für die EU-Institutionen eingerichtet werden.