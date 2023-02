Kommentar Das gefährliche Fehlkalkül der Öl- und Gaskonzerne

Shell, BP, Exxon und Co. bremsen den ohnehin viel zu trägen grünen Umbau. Gleichzeitig halten sie sich mit Investitionen zurück. Das ist nicht nur schädlich fürs Klima.

Der Energiekonzern hat seinen Gewinn 2022 verdoppelt. (Foto: AP) Shell

In den Chefetagen der Ölkonzerne dürfte in diesem Jahr die Feierlaune groß sein. Während Staaten, Verbraucher und Unternehmen unter den hohen Öl- und Gaspreisen leiden, erwirtschaften die fossilen Giganten Rekordumsätze und -gewinne.

Nun sollte man erwarten, dass Big Oil diese Gelder schon allein aus eigenem Interesse in den grünen Umbau investiert. Doch weit gefehlt. Die großen Fünf (Exxon, Chevron, Shell, BP und Total Energies) sparen lieber, optimieren Prozesse, oder schütten die Gewinne an ihre Aktionäre aus, anstatt in Wind, Solar und Bioenergie zu investieren.

Tatsächlich arbeitet Big Oil mittlerweile deutlich effizienter, sprich, die Firmen verdienen bei Ölpreisen von aktuell 80 Dollar das Barrel deutlich mehr Geld als vor zehn Jahren. Die Anleger dürften sich über den Geldregen freuen: Aktienrückkäufe treiben die Kurse nach oben und die Dividenden steigen spürbar.

Die Bedeutung von Öl und Gas wird langfristig abnehmen