Kommentar Das kleine Wunder der Grünen – Warum nach einem Jahr Ampel zwei Parteien verlieren und eine gewinnt

Keine Partei musste sich so von ihren Grundsätzen verabschieden wie die Grünen. Dennoch bleiben sie Umfragelieblinge nach einem Jahr Ampel. Das sagt einiges über das Land aus.

Das grüne Wunder

Ein Jahr Ampelkoalition ist ein Jahr voller ungewöhnlich einhelliger Kritik, ja hier und da auch Häme: dass die Koalitionäre keine Politik aus einem Guss verfolgen. Dass die drei Parteien eher zerstritten sind. Und dass sie alles andere als eine „Fortschrittskoalition“ bilden wie versprochen.

Und doch gibt es ein kleines Wunder, das von dieser Bilanz abweicht: Keine Partei musste sich inhaltlich so weit von ihren programmatischen Grundsätzen entfernen wie die Grünen. Die real existierende Energie-, Außen-, Verteidigungs-, Steuer-, Umweltschutz- und Landwirtschaftspolitik ist so ziemlich genau das Gegenteil dessen, wofür sie bei der vergangenen Bundestagswahl antraten. Trotzdem ist die Partei weitaus populärer als ihre Mitkoalitionäre: SPD und FDP verlieren in allen Umfragen (und vielen Landtagswahlen), die Grünen gewinnen.