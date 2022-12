Kommentar Das Lieferkettengesetz ist gut gedacht, aber schlecht gemacht

Düsseldorf Über den Sinn sauberer Lieferketten gibt es keine zwei Meinungen. Niemand – weder Verbraucher noch Unternehmen – möchte, dass in seinen Produkten Kinderarbeit steckt, bei der Herstellung Menschen- und Arbeitnehmerrechte verletzt werden oder die Umwelt geschädigt wird. Kurzum, saubere Lieferketten sind ebenso wichtig wie alternativlos.

Am 1. Januar tritt deswegen in Deutschland das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, kurz Lieferkettengesetz, für Unternehmen ab einer bestimmten Größe in Kraft. Sie müssen Risiken analysieren, Menschenrechtsbeauftragte benennen und ihre Sorgfalt umfangreich dokumentieren und veröffentlichen.

Hinzu kommt: Das Lieferkettengesetz der EU ist ebenfalls auf dem Weg, dabei geht es dann auch um die Verantwortung gegenüber der Umwelt. Und es wird für kleinere Firmen gelten.

Bei der Umsetzung in den Unternehmen zeigt sich allerdings, dass sie weder trivial noch zwingend effektiv ist.

Diesen fünf Wahrheiten müssen sich alle Beteiligten stellen:

Während viele Unternehmen aus der Lebensmittelbranche, die 2023 noch gar nicht unter das Lieferkettengesetz fallen, schon mit ihren Bemühungen werben, zeigen Gespräche mit Firmen, für die das Gesetz in wenigen Tagen gilt, dass die Umsetzung selbst Großkonzerne extrem fordert. Denn Deutschland hat es wieder einmal übertrieben: Der Fragenkatalog von 35 Seiten, den das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle den Unternehmen an die Hand gibt, zeigt, dass Aufwand und Ertrag in keinem Verhältnis stehen.

Die meisten Firmen sind gerade vor allem damit beschäftigt, alle Voraussetzungen zu schaffen, um ihrer Berichtspflicht nachzukommen. Wenn man sich vor Augen führt, dass die Zahl der Zulieferer großer Unternehmen durchaus im vier- bis fünfstelligen Bereich liegen kann, weiß man, wie viel Zeit und Vollzeitstellen es für die Erfassung braucht.

Wahrheit 2: Viele Unternehmen werden Lieferanten aussortieren müssen

Jedes Unternehmen ist darauf angewiesen, dass die eigenen Lieferanten mitmachen, auch wenn diese (noch) nicht unter das Lieferkettengesetz fallen. Sie müssen sich überlegen, wie oft sie bei unkooperativen Lieferanten vorstellig werden. Als Ultima Ratio müssen sie solche Zulieferer, die sich dauerhaft verweigern, aussortieren. Und so wird es künftig sehr wahrscheinlich weniger Zulieferer pro Unternehmen geben. Die Beziehungen zu den verbleibenden Lieferanten dagegen werden aktiver gepflegt werden (müssen).

Wahrheit 3: Das Gesetz muss den Mittelstand mehr berücksichtigen

Gern wird vom zuständigen Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle darauf verwiesen, dass kleinere Firmen nicht unter das Gesetz fallen, wohl wissend, dass es für sie als Zulieferer großer Unternehmen dann am Ende doch gilt. Prinzipiell ist es richtig, zunächst die großen Unternehmen in die Pflicht zu nehmen und die kleineren über die indirekte Beteiligung zum Umdenken zu animieren. Falsch ist aber, diesen Prozess dem Zufall zu überlassen. Das Gesetz sollte den Mittelstand von Anfang an mit einbeziehen – und zwar direkt.

Wahrheit 4: Das deutsche Gesetz birgt zu viel Bürokratie

Es gibt bereits Lieferkettengesetze, zum Beispiel in den USA, in den Niederlanden, in Frankreich, in Großbritannien. Aber einen so umfangreichen Fragenkatalog wie in Deutschland muss kein Unternehmen beantworten. Der deutsche Fragenkatalog muss einem Praxischeck unterzogen und im Zweifel nachgeschärft werden. Es kann ja durchaus richtig sein, dass Deutschland mit seinem großen industriellen Mittelstand besondere Themen berücksichtigen muss. Es steht aber nirgendwo geschrieben, dass man jede Kleinigkeit erfassen muss. Das Gesetz verzögert sich durch die zu umfangreiche Berichterstattung. Damit ist niemandem gedient.

Wahrheit 5: Das Gesetz verzerrt den Wettbewerb

Wer leugnet, dass die Umsetzung des Lieferkettengesetzes etwas kostet und Preise erhöht oder Gewinne schmälert, verkennt die wirtschaftliche Realität. Der Gesetzgeber verweist darauf, dass innerhalb Deutschlands keine Wettbewerbsnachteile entstünden und mit dem europäischen Gesetz künftig auch innerhalb der EU nicht. Das ist falsch, denn Fakt ist: Wettbewerb ist global – und nur eine Handvoll Länder haben Lieferkettengesetze.

Es mag sein, dass die Kosten des Gesetzes – das Handelsblatt Research Institute rechnet mit einem Wert unterhalb von einem Prozent vom Umsatz – die großen Konzerne weniger treffen. Doch das Verhältnis sieht, je kleiner die Unternehmen sind, umso ungünstiger aus. Und neue Kosten müssen hereingeholt werden, aber auch als Investition in die Zukunft gewertet werden.

Bei allen Wahrheiten aber gilt: Das Lieferkettengesetz wird dafür sorgen, dass nicht nur die deutsche und europäische Wirtschaft umweltfreundlicher und sozialer wird, sondern auch die Wirtschaft in anderen Ländern entlang der Wertschöpfungskette. Es gilt also weniger, das Gesetz zu beklagen, sondern dafür zu kämpfen, dass die Standards, die bereits 2011 von den Vereinten Nationen als Grundlage des Gesetzes verkündet würden, endlich eingehalten werden.

