Kommentar Das Neue Infektionsschutzgesetz ist der Tiefpunkt der Corona-Politik

Lockern trotz Rekord-Zahlen, das muss man gut erklären. Die Ampel schafft es nicht – und sorgt mit dem neue Infektionsschutzgesetz für breites Entsetzen.

Die Parlamentarier haben sich lange mit dem neuen Gesetz zur Pandemie auseinandergesetzt. (Foto: IMAGO/Christian Spicker) Plenarsitzung im Bundestag

Am Freitag endlich ist es vorbei. Dann hat sich diese Regierung lange genug mit einer Gesetzesänderung aufgehalten, deren Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen steht. Das neue Infektionsschutzgesetz wird nicht vor neuen Infektionen schützen, wie es der Name verspricht. Eher ist es ein Infektionsbeschleunigungsgesetz.

Was auch sonst soll passieren, wenn der Handlungsspielraum der Länder begrenzt wird, die Fallzahlen aber von Rekord zu Rekord eilen? Mit all den Folgen, etwa Corona-Langzeitfolgen und vielen Toten, auf die Gesundheitsminister Karl Lauterbach unermüdlich hinweist. Sein Gesetz ändert daran wenig.

Es bleibt die Hoffnung auf schönes Wetter. Dafür braucht es aber kein Gesetz.

Mit dem neuen Gesetz kehren wir aber auch nicht „zur Normalität zurück“, wie Justizminister Marco Buschmann jüngst frohlockte. Das geben die geplanten Lockerungen nicht her.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen