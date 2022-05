Kommentar Das oberste US-Gericht will Frauenrechte beschneiden – und das geht entschieden zu weit

Wenn in einzelnen Bundesstaaten ein komplettes Abtreibungsverbot möglich wird, hat das politische Konsequenzen – eine davon ist überraschend.

Frauenrechte müssen Teil eines liberalen Staates sein. (Foto: Reuters) Frauen gehen gegen das Urteil auf die Straße

New York Der Supreme Court, das höchste Gericht der USA, will das Recht auf Abtreibung neu regeln. Das wird weitreichende Folgen haben – für Frauen, aber auch für die Politik in den USA. Die Neuregelung läuft darauf hinaus, dass in konservativ regierten Bundesstaaten Abtreibungen komplett verboten werden können. Und das geht entschieden zu weit.

Bisher haben die Konservativen in der Frage einen schweren Stand. Im berühmten „Roe versus Wade“-Urteil hatte der Supreme Court 1973 festgelegt, dass die Bundesstaaten Abtreibung grundsätzlich erlauben müssen. Künftig soll diese Vorgabe fallen. Dabei geht das Oberste Gericht – zumindest nach der ersten an die Öffentlichkeit gelangten Meinung eines der Richter – das Thema rein juristisch an.

Es zieht sich damit aus der Affäre, inhaltlich Stellung zu nehmen, stärkt aber de facto die Abtreibungsgegner. Der Richter argumentiert, die Verfassung spreche nicht explizit von Abtreibung und sei deshalb auch nicht dafür zuständig.