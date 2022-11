Kommentar Das politische Geschacher bei der Klimakonferenz war erbärmlich

Fridays For Future Demo

Viele Menschen demonstrieren in Ägypten für das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Scharm el-Scheich Es ist ein erbärmlicher Auftritt, den sich die Staaten auf der Klimakonferenz leisten. Jedes Jahr wählen die Regierungschefs aufwühlende, düstere Worte über den Zustand der Erde zu Beginn der zweiwöchigen Mammutveranstaltung. Darauf folgen dramatische Appelle. Doch dann passiert wenig – erschreckend wenig angesichts der Erderwärmung und der leidvollen wie teuren Wetterkapriolen auf der Welt.

Der Aufwand, den die Delegationen von knapp 200 Staaten betreiben, um an den Konferenzort zu gelangen, ist immens. An welchem Ort auch immer das Treffen stattfindet: Die Mehrheit der Teilnehmer legt Tausende klimaschädliche Flugkilometer zurück, um dann Teil eines unwürdigen politischen Geschachers zu sein.

>> Lesen Sie hier: Industrieländer wehrten sich jahrelang gegen diesen Fonds: So kam es zur Einigung in Scharm el-Scheich

Der menschengemachte Klimawandel geht weiter mit bekannten Folgen: Dürren, Überflutungen, Stürme. Und die Weltgemeinschaft tut zu wenig, um die Erderwärmung zu bremsen. Die Politik ist nicht willens oder fähig, das zu ändern, jedenfalls nicht in der notwendigen Geschwindigkeit.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Das Pariser Klimaabkommen ist im Jahr 2015 mit viel Mühe und Optimismus besiegelt worden. Seitdem herrscht mehr oder weniger Stillstand. Die bittere Wahrheit ist, dass die bisherigen Maßnahmen nicht für das gemeinsam definierte Ziel ausreichen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Daran hat sich im ägyptischen Badeort Scharm el-Scheich nichts geändert.

Toxischer Mix auf der Klimakonferenz

Aber auch angesichts der multiplen Krisen rückt die Welt nicht zusammen. Ein toxischer Mix verhindert den notwendigen Aufbruch. Da ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der zu neuem Hunger nach fossilen, klimaschädlichen Energieträgern wie Kohle, Öl und Gas führt.

Menschen demonstrieren in Scharm el-Scheich für das 1,5 Grad-Ziel. (Foto: dpa) UN-Weltklimakonferenz COP27

Und da ist der Ansatz der Vereinten Nationen, für den großen Konsens auf die Langsamen und Verzagten zu warten und im Übrigen auf freiwillige Zusagen zu setzen. Es sind geopolitische Interessen im Spiel, die eine Einigung erschweren. Vor allem aber gibt es zu viele lustlose, uninspirierte Regierungen, die keinen Schwung bringen können oder wollen.

>> Lesen Sie hier: Die Verhandlungen bei der Klimakonferenz in Ägypten gestalten sich zäh – das sind die Gründe

Eine unrühmliche Rolle spielte die diesjährige ägyptische Präsidentschaft. Sie ließ die Dinge in den vergangenen beiden Wochen laufen, sah sich aber nicht in der Verantwortung, unterschiedliche Positionen der Staaten zusammenzuführen, geschweige denn Tempo zu machen. Damit wurde die Chance vertan, mit einem ambitionierten Abkommen wie vor sieben Jahren in Paris ein Zeichen zu setzen.

Die Verhandlungen verliefen intransparent und chaotisch – mit der Folge, dass die Länder, mitunter Ländergruppen, tagelang ihr Eigenleben führten und in ihren Positionen verharrten. Ist das der neue Stil, kann sich die Weltgemeinschaft künftige Klimakonferenzen einfach sparen.

Mehr: EU-Vize auf Klimagipfel: „Besser kein Ergebnis als ein schlechtes Ergebnis“