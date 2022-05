Kommentar Das Prinzip der Solidarität bei Versicherungen ist am Ende

Versicherer und Kunden stehen vor den härtesten Verhandlungen seit vielen Jahren. Härtefallregelungen könnten Hausbesitzern und Unternehmen helfen.

Die Probleme sind bekannt, trotzdem sinken die Fallzahlen nicht. (Foto: dpa) Feuer vor einer Lagerhalle

Es könnte das Ende des Solidarprinzips in seiner aktuellen Form sein. Bisher zahlen Hausbesitzer in gefährdeten Regionen zwar einen höheren Beitrag als die breite Masse, die in Gebieten mit kaum Unwetterschäden lebt. Die Differenz entspricht jedoch nicht der tatsächlichen Gefahr. Ähnlich ist es bei Mittelständlern. Recyclingunternehmen, Schlachthöfe oder holzverarbeitende Betriebe zahlen höhere Beiträge als Dienstleistungsunternehmen.

Millionenschäden, oftmals ausgelöst durch Brände, lassen sich damit aber schon lange nicht mehr adäquat absichern. Immer wieder mussten im Schadenfall die Beiträge der breiten Masse dafür eingesetzt werden. Das funktionierte lange Zeit gut. Das Zusammenwirken von Klimawandel und Inflation führte in den vergangenen Jahren jedoch quer durch viele Bereiche zu hohen Verlusten für die Versicherer.

Verwüstete Landstriche an der Ahr, Tausende demolierte Autos und Millionenschäden durch Brände im produzierenden Gewerbe waren der Auslöser. Da die Auswirkungen in den kommenden Jahren noch steigen dürften, ist ein Umdenken nötig.