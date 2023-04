Kommentar Das Silicon Valley hat zu neuer Stärke gefunden

Das Silicon Valley hat eine harte Zeit durchgemacht. Während der Coronapandemie erlebte das Tal der Nerds einen Exodus. Anschließend folgte ein Crash an der Börse, der die Bewertungen von Firmen wie Meta, Alphabet oder Microsoft einbrechen ließ. Zehntausende Mitarbeitende wurden entlassen. Das Valley erlebte seine größte Sinnkrise. Doch die ist nun vorbei.

San Francisco ist das Zentrum des globalen Wettrennens um Künstliche Intelligenz (KI). Die Firma OpenAI hat vorgemacht, welche Leistungen die neuesten Sprachmodelle schon heute erreichen können. Nicht nur Text, sondern auch Bilder und Musik lassen sich in hoher Qualität von Algorithmen erschaffen.

Wer Teil dieser Aufbruchstimmung sein will, zieht in das Silicon Valley.

Nahezu täglich stellen Firmen aus der US-Tech-Szene neue Anwendungen auf Basis von KI vor. Die Systeme sollen die Buchhaltung in Firmen übernehmen und die Geschäftsplanung effizienter machen. Textroboter schreiben Werbetexte. Bildgeneratoren setzen Produkte in Szene und machen aufwendige Fotoshootings überflüssig. Dabei entstehen nicht nur Bilder in ein paar Dutzend Settings, sondern gleich in Tausenden. Jedes Produkt kann künftig für einen einzelnen Kunden individuell angepriesen werden.

Aber auch Musik und Stimmen werden künstlich erzeugt. Von KI gesprochene Texte sind mittlerweile so gut, dass erste Filme komplett von Computern gesprochen werden. Der Beruf des Synchronsprechers könnte schon bald weitgehend wegfallen – möglicherweise auch der des Dolmetschers, denn die Systeme können auch in Echtzeit gesprochene Sprache übersetzen.

>> Lesen Sie hier: Was Start-ups und KI-Forschung in Deutschland bremst

Regelmäßig ruft das Silicon Valley die nächste Revolution aus. Zwar ist der Hype um Kryptowährungen verpufft. Und autonomes Fahren ist auch noch nicht zugänglich für die breite Masse. Doch jeder kann schon heute mit wenigen Klicks die Leistung von KI-Robotern wie ChatGPT ausprobieren. Schülerinnen und Schüler gehörten zu den ersten, die das Potenzial erkannten – denn ChatGPT kann oft im Handumdrehen Schulaufgaben lösen.

Die wirkliche Revolution dürfte aber erst der Einsatz im Geschäftsalltag bringen. Erste KI-Systeme können schon Verträge aufsetzen und helfen als Unterstützer für Kanzleien. Andere Systeme sind auf medizinische Anwendungen optimiert und sollen den Alltag in Kliniken verändern, indem sie bei Diagnosen helfen und gleichzeitig die neuesten wissenschaftlichen Studien auswerten.

Das Wettrennen um die besten Lösungen hat gerade erst begonnen. OpenAI hat die Tür zu einer neuen Welt aufgestoßen. Vieles spricht dafür, dass nun auch die besten Lösungen im Valley erdacht werden.

