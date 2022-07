Kommentar Das Thyssen-Krupp-Management muss mehr Mut beweisen

Die vergangenen Jahre waren für die deutsche Industrie mit großer Unsicherheit verbunden. Erst zwangen weltweite Lockdown-Maßnahmen infolge der Pandemie viele Unternehmen zu Produktionsunterbrechungen. Nun zittert das Land vor einem drohenden Gaslieferstopp durch Russland, der die europäische Energielandschaft durcheinanderwirbelt.

Zahlreiche Unternehmen haben wichtige Entscheidungen daher zunächst auf die lange Bank geschoben – wie auch der Industriekonzern Thyssen-Krupp. Er hat sowohl die Verselbstständigung seiner Stahlsparte als auch den Börsengang seiner Wasserstofftochter wegen des schlechten Umfelds erst einmal auf Eis gelegt.

Grundsätzlich ist diese vorsichtige Haltung verständlich. Denn letztlich kann keiner mit Sicherheit vorhersagen, in welche Richtung die Weltwirtschaft im nächsten Jahr steuert.

Doch einfach nur abzuwarten, bis die dunklen Wolken eines Tages vorübergezogen sind, ist zu wenig. Denn was passiert, wenn es tatsächlich zu einem Gaslieferstopp kommt oder sich der Konflikt zwischen dem Westen und Russland oder gar China intensiviert?

Die Wahrscheinlichkeit, dass Russland den Hahn zudreht oder sich die Krisen verstärken, ist nicht klein. Im Gegenteil deutet derzeit vieles darauf hin, dass die Wirtschaft im kommenden Jahr nicht mit einer Erholung rechnen kann, sondern sich auf eine längere Rezession einstellen muss.

Für diesen Fall muss Thyssen-Krupp seine Geschäfte deutlich positionieren: Ist der Konzern bereit, finanziell einzuspringen, wenn beispielsweise die Stahlsparte wegen des schwierigen Umfelds nicht in der Lage sein sollte, Zukunftsinvestitionen in die Dekarbonisierung zu tätigen? Kann (und will) die Zentrale in Essen den Hochlauf des Wasserstoffgeschäfts selbst finanzieren, wenn sich das Umfeld für einen Börsengang nicht zeitnah verbessern sollte?

Auf beide Fragen bekommen die Arbeitnehmer derzeit keine konkreten Antworten vom Management. Sie werden lediglich vertröstet mit dem Hinweis, dass das wirtschaftliche Umfeld keine belastbaren Prognosen zulasse. Doch damit macht sich der Konzern letztlich selbst zum Opfer scheinbar unabänderlicher Umstände.

Was fehlt, ist eine klare Zukunftsperspektive, mit der Thyssen-Krupp wieder zum Akteur wird, statt bloß auf externe Schocks zu reagieren. Denn manchmal ist eine vermeintlich schlechte Entscheidung besser als gar keine.

