Kommentar Das Vorgehen der DWS im Fall Wöhrmann ist bizarr

Es ist ja ehrenwert, einem Chef einen würdigen Abgang zu bereiten. Doch im Fall von Asoka Wöhrmann, der am Donnerstag nach der Hauptversammlung der Deutsche-Bank-Fondstochter DWS den Posten des Vorstandschefs verlässt, wirkt die Darstellung der Geschehnisse doch befremdlich. Wöhrmann muss gehen, tritt aber bei der Hauptversammlung noch als Redner auf, und wird vom Aufsichtsrat demonstrativ gegen harte Vorwürfe in Schutz genommen.

Seit Ende August 2021, als die nach kurzer Zeit entlassene Ex-Nachhaltigkeitschefin Desiree Fixler die DWS öffentlich des Greenwashings bezichtigte und publik wurde, dass Aufsichtsbehörden in Deutschland und den USA den Fall untersuchen, beteuert die DWS, an den Vorwürfen sei nichts dran.

Die Untersuchungen der US-Börsenaufsicht SEC, der Finanzaufsicht Bafin und des Bundeskriminalamts laufen noch. Bei der Frage, ob die Fondsgesellschaft Produkte nachhaltiger dargestellt hat, als sie waren, geht es nach Aussage der Staatsanwaltschaft auch um den Verdacht auf Prospektbetrug.

Das führte zu der Razzia in den Zentralen der DWS und der Deutschen Bank in der vergangenen Woche – und letztlich zum Abgang Wöhrmanns. Die Deutsche Bank untersucht zudem, ob Wöhrmann mit der Nutzung privater E-Mails und Chats gegen interne Regeln verstoßen hat. Hinzu kommen Kontakte zu einem umstrittenen Geschäftsmann.

Noch ist also nicht geklärt, ob Wöhrmann und/oder Kollegen die Grenzen des Erlaubten überschritten haben. Umso erstaunlicher ist es, dass in den vorbereiteten Reden des Aufsichtsratschefs Karl von Rohr und Wöhrmanns zur Hauptversammlung am Donnerstag kein kritisches oder wenigstens vorsichtiges Wort zu finden ist.

Von Rohr sagt demnach, dass die Vorwürfe, Anschuldigungen, Gerüchte und anonymen persönlichen Drohungen, die es gab, Wöhrmann und dessen Familie wie auch die DWS belasteten. Doch unter dem Strich sei bei all den Prüfungen des Aufsichtsrates zum Thema Nachhaltigkeit nichts Negatives gefunden worden.

Wöhrmann räumt mit Blick auf die DWS-Nachhaltigkeitsstrategie lediglich ein: „Wir haben nie einen Hehl daraus gemacht, dass es eine Kraftanstrengung werden würde. Auch haben wir nie gesagt, dass wir schon am Ziel wären.“

Der scheidende Chef als unschuldiges Opfer? Das überzeugt wenig

Dass der scheidende Chef, der nach Auffassung von Großinvestoren die Bodenhaftung und das Gespür für Grenzen des guten Geschmacks verloren hat und damit zur Reputationsgefahr für den Konzern wurde, vor dem Ende der Untersuchungen quasi als unschuldiges Opfer einer Kampagne dargestellt wird, überzeugt wenig. Entweder man hält an einem Manager fest, oder man geht auf Distanz.

Von Rohr und die Deutsche Bank stehen ohnehin in der Kritik, zu lange an Wöhrmann festgehalten zu haben, weil er das Geschäft der DWS auf Rekordgewinne getrimmt hat. Ihr zwiespältiges Verhalten macht es nur noch schlimmer.

