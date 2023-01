Kommentar Das Zaudern des Kanzlers spielt Putin in die Hände

Statt sich in der Kampfpanzer-Frage an die Spitze einer Koalition der Willigen zu stellen, bleibt Kanzler Scholz seiner Rolle als Zauderer treu. Die Ukraine kann aber nicht warten.

Die Bundesregierung verspielt Zeit, die die Ukraine nicht hat. (Foto: Getty Images) Bundeskanzler Olaf Scholz vor einem Leopard-2-Kampfpanzer

Berlin Angela Merkel hat viele ihrer politischen Entscheidungen als „alternativlos“ bezeichnet – vor allem, wenn es ernst wurde. Die Lage in der Ukraine ist sehr ernst, das hat US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Freitag in Ramstein noch einmal deutlich gemacht: Russland gruppiere seine Truppen um, ziehe weitere Soldaten ein und beschaffe neue Waffen. Auch der zunehmend müde und resigniert wirkende ukrainische Präsident mahnte die Verbündeten zur Eile.

Wollte Bundekanzler Olaf Scholz mit den Worten seiner Vorgängerin sprechen, müsste er sagen, dass die rasche Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern an die Ukraine „alternativlos“ ist. Stattdessen hat er seinen neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius ausrichten lassen, dass es in der Kampfpanzer-Frage keine einheitliche Linie unter den Alliierten gebe und die Bundesregierung noch nicht über eine Lieferung entschieden habe.

