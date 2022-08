Kommentar Dax-Konzerne sollten weiter auf Asien setzen

Asien und vor allem China boomten jahrelang mit zweistelligen Wachstumsraten. Mit der Wirtschaft dort wuchs auch der Umsatzanteil der Dax-Konzerne. Diese profitierten lange Zeit außerordentlich, weil sie frühzeitig den neuen Märkten gefolgt waren.

Auch deshalb schafften Aktien wie Puma und Merck in den vergangenen 20 Jahren Kurszuwächse von mehr als 1.000 Prozent. Und im fast ebenso hochglobalisierten MDax gewann Fuchs Petrolub mit seinen weltweit erhältlichen Schmierstoffprodukten sogar um mehr als 2.000 Prozent an Wert.

Wer heute in Zeiten vollkommen neuer globaler Konflikte schlussfolgert, dass deutsche Konzerne zu einseitig auf Fernost gesetzt haben und dabei andere Regionen vernachlässigt haben, sollte folgendes bedenken: Noch immer stellt Europa mit einem Umsatzanteil von mehr als 40 Prozent den größten Anteil bei den 40 Dax-Konzernen, gefolgt von Amerika, wo knapp ein Drittel der Produkte und Dienstleistungen verkauft werden.

Erst dahinter folgt die Großregion Asien-Pazifik mit einem Anteil von knapp einem Fünftel.

Das ist die Ausgangslage im Taiwan-Konflikt und den Drohgebärden aus Peking gegenüber den freien Demokratien im Westen. Fakt ist: In Asien, wo knapp viereinhalb Milliarden Menschen und damit drei von fünf möglichen Kunden leben, ist das Potenzial am größten. Gemessen daran ist es verständlich, wenn BASF & Co. an Milliardeninvestments in Fernost festhalten, um dort ihre Ertragsanteile langfristig zu steigern.

Die Dax-Konzerne trotzten auch schon Donald Trump

Schwierig war es in der jüngeren Vergangenheit auch schon in einer anderen Großregion. In Amerika, wo vor wenigen Jahren Ex-Präsident Donald Trump unverhohlen die deutsche Wirtschaft mit ihren Außenhandels-Überschüssen beschimpfte und die Unternehmen mit Zöllen bedrohte, hielten deutsche Konzerne an dem Land fest, indem sie unverdrossen vor Ort investierten.

Das erweist sich heute als Segen, weil im Moment in den USA die Wachstumsraten für deutsche Unternehmen am größten sind.

Am Ende dürfte die ausgewogene Mischung für eine stark exportorientierte Volkswirtschaft der richtige Weg sein. Trotz aller Risiken in vielen Ländern und Regionen.

Die Konzentration allein auf Europa und den Heimatmarkt ist jedenfalls keine Alternative. Dafür sind die meisten Dax-Konzerne längst viel zu groß geworden. Sie und ihre Aktien können künftig nur an Wert zulegen und damit international bestehen, wenn sie Risiken eingehen. Dazu gehört, auch in Regionen zu investieren, die unseren Wertevorstellungen widersprechen.

