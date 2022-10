Kommentar Dax-Konzerne überraschen mit winzigen Maßnahmen: Der Druck zum Energiesparen ist offenbar noch gering

Viel Gutes ist der Energiekrise zugegebenermaßen nicht abzugewinnen. Wenn man es dennoch versucht, dann ist es die Tatsache, dass Unternehmen jetzt zum Energiesparen verdammt werden. In der Breite scheint das auch zu gelingen: Zuletzt hatten große Industriekunden, auf die 60 Prozent des Gasverbrauchs entfallen, 30 Prozent weniger Energie verbraucht als im Mittel der vergangenen Jahre, bescheinigen Analysen der Bundesnetzagentur.

Doch im Einzelfall haben Konzerne noch viel Potenzial. Und das gerade im Dax. Eine Umfrage des Handelsblatts offenbart, dass die Einsparquoten bei den größten börsennotierten Firmen selten so hoch sind wie bei den industriellen Schwergewichten. Nun sind viele Dax-Konzerne nicht so energieintensiv, weil sie eher verwalten als produzieren. Doch viele prahlen seit Jahren damit, wie viel sie doch für das Klima täten.

So war die Erwartungshaltung hoch, als das Handelsblatt die Konzerne fragte, wie genau sie denn im Moment Energie sparen würden. Schließlich könnten sich die Firmen so in ein gutes Licht rücken. Die Rückmeldungen waren dann oft ernüchternd.

Um nur ein paar Beispiele zu nennen: Daimler Truck gibt an, zuletzt etwa konventionelle Leuchtmittel gegen sparsamere LED-Leuchten ausgetauscht zu haben. Wie bitte? Das ist zwar löblich. Muss aber erst eine Energiekrise über das Land ziehen, bevor der Konzern zu einer solchen Basismaßnahme greift? LED-Lampen gibt es schon seit Jahren zu erschwinglichen Preisen – und so lange verschwendet der Konzern schon Energie.

Ähnlich verwundern andere Antworten. RWE überlegt, Bewegungsmelder zu aktivieren, damit Allgemeinflächen nicht mehr dauerhaft beleuchtet werden. Gerade von einem Energiekonzern hätte man das längst erwarten können. Fresenius hat die nächtliche Belüftung in den OP-Sälen optimiert – ohne dass die Luftqualität schlechter wird, versichert der Konzern. Wäre auch das nicht schon früher gegangen?

Manche Firmen prüfen noch immer Sparmaßnahmen

Immerhin: Einige Firmen haben schon gehandelt. Andere überlegen noch. So „entwickelt“ die Deutsche Post noch genauere Pläne. Ah ja, die Energiekosten sind ja auch erst seit Wochen astronomisch hoch. Die Deutsche Bank „prüft weitere Schritte, wie zum Beispiel das Absenken der Raumtemperaturen“. Andere haben das längst getan. Gut, dass die Bank vor ihrer Frankfurter Zentrale schon den Brunnen stillgelegt hat. Dann wirkt es wenigstens so, als würde überall Energie gespart.

Die Wirtschaft steht auch in der Energiekrise in der Verantwortung. Firmen können nicht laut nach Gaspreisbremsen und anderen staatlichen Maßnahmen rufen, wenn sie selbst den Ernst der Lage noch nicht erkannt zu haben scheinen. Sicher: Es gibt auch Betriebe, die alles tun, um ihre Rechnungen für Gas und Strom so gering wie eben möglich zu halten – vielleicht auch, weil sie es sich nicht leisten können. So groß ist der Druck aber offenbar nicht überall.

