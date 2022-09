 Kommentar: Dem Dax droht ein ähnliches Schicksal wie Börsen in Schwellenländern

Der Anteil ausländischer Aktionäre an Dax-Konzernen wächst. Zugleich sinkt die Bedeutung des deutschen Aktienmarkts. Damit wird er zum Spielball großen Kapitalströme.

Für den Leitindex Dax ergibt sich durch die Vielzahl der ausländischen Investoren ein Kursrisiko. (Foto: dpa) Handelssaal der Börse Frankfurt

Deutschen Anlegern gehört weniger als ein Drittel der Aktien von Dax-Konzernen. Das ist eine gute Nachricht, mögen Spötter sagen: So entgingen viele den kräftigen Verlusten an den Börsen in diesem Jahr.

Tatsächlich ist diese Abhängigkeit aber eine Gefahr für die Kurse. Zwar war der Anteil ausländischer Aktionäre auch schon früher hoch, ohne einen negativen Effekt zu haben. Das war aber in Zeiten von stabilen Wechselkursen. In diesem Jahr wertete der Euro gegenüber dem Dollar jedoch um 13 Prozent ab.

Wechselkursrisiken haben dadurch bei Investitionsentscheidung an Bedeutung gewonnen. Für Aktionäre aus dem Dollar-Raum fällt die Bilanz in Europa noch düsterer aus, als sie ohnehin schon ist.

Das allein kann die Kurse schon bewegen. Sprengkraft entwickelt die hohe Zahl an ausländischen Anlegern aber erst durch eine zweite Entwicklung: Die Bedeutung des deutschen Aktienmarkts sinkt global.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Wirtschaftskraft und Marktkapitalisierung stehen in keinem Verhältnis

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen