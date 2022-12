Kommentar Dem Lufthansa-Vorstand fehlt das Gespür für den richtigen Zeitpunkt

Vorstandsbezüge sind stets ein heikles Thema. Seit vielen Jahren wird daran herumgebastelt, wie die Leistung der Topmanagerinnen und -manager angemessen finanziell gewürdigt werden kann. Bei Lufthansa war die Suche nach dem passenden System in diesem Jahr doppelt kompliziert.

Zweieinhalb Jahre steckte Europas größte Airline-Gruppe wegen der Pandemie in der bislang schwersten Krise. Nun, da die weitgehend vorbei ist, stellt sich die Frage, wie parallel zum Neustart des Betriebs auch die leistungsbezogene Vergütung wieder hochgefahren kann, die wegen der Staatshilfe ruhen musste. Richtig gut gelungen ist das nicht. Der nun beschlossenen langfristigen Vergütung fehlt es an Fingerspitzengefühl.

Grundsätzlich gilt: Ein Vorstand muss für seine Leistungen belohnt werden. Boni sind die Leitplanken, an denen sich das Management orientieren muss. Gerade in schwierigen Zeiten braucht es diese Orientierung. Das gilt insbesondere für die existenzbedrohende Krise der Lufthansa-Gruppe.

Auch sollte keiner vergessen: Die variable Vergütung ist ein fester Bestandteil des Gehalts von Managern. Sie ist keine „Masse“, mit der ohne Einschränkungen hin und her jongliert werden kann. Zusagen für Boni sind rechtlich bindend. Sie sind auch bei der Wahl des Arbeitgebers maßgeblich. Ist die Vergütung sehr niedrig, ist es schwer, geeignete Topmanagerinnen und -manager zu finden.

Die zentrale Frage lautet also: Was ist in einer Krise eine angemessene Entlohnung für Topmanager, wenn die Belegschaft wie bei Lufthansa auf Kurzarbeit ist oder vielleicht den Job verloren hat? Eine einfache Antwort gibt es nicht, das Korsett ist eng. Während der Staatsrettung durfte bei Lufthansa nicht variabel bezahlt werden. Ist die Staatshilfe getilgt, fließt vorerst weiter kein Langfristbonus. Denn die Ziele der entsprechenden Programme, die vor der Krise beschlossen wurden, wurden in der Pandemie verfehlt.

So ist das nun mal mit der variablen Vergütung, könnte man lapidar entgegnen. Schließlich reicht das Grundgehalt, das weiter fließt, in der Regel zum Überleben aus. Das stimmt.

Dennoch ist es wegen der begrenzten Möglichkeiten per se verständlich, dass ein neues Langfristprogramm aufgelegt wird, passend zum Neustart des Unternehmens.

Im Sinne der Unternehmenshygiene wäre es allerdings besser gewesen, ein Vergütungssystem zu installieren, das Bonizahlungen erst für die Zeit nach dem Ausstieg des Bundes im September gewährt – kurzfristig wie langfristig. Damit hätte sich das Salär der Konzernspitze parallel zu den teils hohen Tarifabschlüssen für viele Lufthanseaten erhöht. Und es gäbe eine schwierige und oft emotionale Diskussion weniger.

