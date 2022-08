Kommentar Der Absturz der Adyen-Aktie ist ein Warnzeichen

Obwohl die Korrektur längst stattgefunden hat, bleibt die Börsenlage kritisch. Aktien mit extrem hoher Bewertung passen nicht mehr ins Umfeld.

Zahlungsdienstleister sorgen dafür, dass das Geld des Kunden bei der Bank des Händlers landet – egal, womit er zahlt. (Foto: Getty Images/iStockphoto) Kreditkarten

Adyen wurde in Deutschland als seriöser Konkurrent des krisengeplagten, in kriminelle Machenschaften verstrickten Zahlungsdienstleisters Wirecard bekannt. Die niederländische Firma ist auch nach einem Kurseinbruch um rund zehn Prozent am Donnerstag noch rund 56 Milliarden Euro wert, also etwas mehr als zum Beispiel Firmen wie Bayer oder BMW.

Das Verhältnis von Kurs zu Gewinn (KGV) liegt bei über 80 für das laufende und bei über 60 auf Basis des geschätzten Gewinns für das kommende Jahr. Anders gesagt: Der Anleger zahlt eine Menge Geld für die Hoffnung auf künftige Gewinne. Denn gegenwärtig gibt es solche kaum.

Für die 2006 gegründete Firma, die vom großen Trend zum E-Commerce profitieren sollte, ist eine dünne Gewinnmarge keine Schmach. Amazon hat viele Jahre kräftig in Wachstum investiert und kaum Gewinn gemacht – und damit seine legendäre Marktposition aufgebaut.

Rezession löst Rendite als Risiko ab