Kommentar Der amerikanischen Demokratie droht die Verwahrlosung

Der Angriff auf Nancy Pelosis Ehemann zeigt einmal mehr: Eine Woche vor den Kongresswahlen ist der Nährboden für exzessive Gewalt in den USA ist bereitet.

Der Wesenskern einer Demokratie – eine friedliche Machtübergabe – ist in den USA keine Selbstverständlichkeit mehr. (Foto: Reuters) Sturm auf das Kapitol

Was ist los mit Amerika? Ein Mann bricht in das Haus von Nancy Pelosi, der mächtigsten Demokratin im US-Kongress in San Francisco, ein und attackiert deren Ehemann mit einem Hammer. Präsident Joe Biden sieht die Verantwortung für diese grausame Tat auch bei den Republikanern. Für diese wiederum sind solche Gewaltexzesse Folge einer allzu liberalen Haltung gegenüber Kriminellen in demokratisch regierten Großstädten.

Von einem Einzelverbrechen – und mag es noch so abscheulich sein – allgemeine Rückschlüsse auf den Zustand einer Demokratie zu ziehen, ist immer bedenklich. Aber selbst die größten Amerikafans werden nicht leugnen können, dass die demokratische Kultur und die Qualität der politischen Debatte sich auf einem Niveau befinden, das man in der westlichen Führungsmacht vor einigen Jahren noch nicht für möglich gehalten hätte. Und diese politische Kultur bildet ohne Zweifel den Nährboden, in dem solche Verbrechen möglich werden.