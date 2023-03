Kommentar Der Ampel-Krach um den Verbrennungsmotor beschädigt Deutschlands Ansehen in der EU

Es kommt gelegentlich vor, dass eine neue Regierung auf der EU-Bühne zunächst etwas unsicher und unbeholfen agiert. Denn zu den ohnehin komplizierten Gesetzgebungsprozessen kommt eine Vielzahl von eingespielten Abläufen, ohne die in Brüssel nichts funktioniert.

Die Bundesregierung verhält sich in Brüssel manchmal wie ein Neuling, der nichts von diesen Regeln weiß. Und nicht so, wie man es von der Führung des größten EU-Mitglieds erwarten sollte. Die Klagen in Brüssel, die Regierung Scholz agiere unorganisiert und unzuverlässig, sind jedenfalls berechtigt.

Zu den Regeln der EU gehört, dass über Gesetze nicht spontan und kurzfristig entschieden wird. Stattdessen werden über Monate, manchmal Jahre Kompromisse ausgehandelt. Erst wenn eine Mehrheit gefunden ist, setzt man die offizielle Abstimmung an.

Beim Thema Verbrennungsmotor war es eigentlich so weit: Nach viel Hin und Her, politischen Kompromissen, Niederlagen und Erfolgen war der Text fertig, und sowohl im Parlament wie auch im Rat der EU hatten sich Mehrheiten dafür gefunden – bis Deutschland und Italien in letzter Minute ihre Zustimmung zurückzogen.

Inhaltlich ist das vollkommen okay. Deutschland hat das Recht, im Sinne seiner Unternehmen den Verbrennungsmotor zu retten. Auch die Bürger sind nicht davon überzeugt, dass ihnen E-Autos den gleichen Komfort zu einem günstigen Preis bieten können.

Ohne Stimme in Brüssel

Aber der Moment für diese Positionierung ist lange abgelaufen. Die Abstimmung im Rat der EU-Mitgliedstaaten ist mehr als ein halbes Jahr her. Schon damals waren die anderen Regierungen genervt von den Berliner Machtspielen, die von der Ampelkoalition noch während der Ratssitzung ausgetragen wurden. Es folgten mehrere Schritte des offiziellen Gesetzgebungsverfahrens, bei denen die Bundesregierung stillhielt.

Es ist für Deutschland schlimm genug, dass der Dauerstreit in der Ampel die Regierung lähmt. Zu tun wäre wirklich genug. Schon lange strahlt dieser Streit bis nach Brüssel aus. Der EU-Botschafter beschwerte sich in Berlin schon darüber, zu oft keine Weisungen aus Berlin zu bekommen und sich deswegen in den Diskussionen zurückhalten zu müssen.

Wissing will Verbrenner-Aus nicht mittragen

Das erratische Verhalten der Bundesregierung in Sachen Verbrennungsmotor geht darüber noch hinaus.

Dabei müsste es doch das Ziel der Ampelkoalition sein, zumindest nach außen ein einigermaßen geschlossenes Bild abzugeben.

Deutschland ist bei Weitem nicht das einzige Land, das von einer Koalition geführt wird. Dass drei oder mehr Parteien eine Regierung tragen, ist in der EU keine Besonderheit. Das muss eine Regierung nicht daran hindern, ihre Haltung zu einem EU-Vorhaben dann zu klären, wenn es an der Zeit ist. Und nicht erst Monate später, wenn andere das Thema längst abgehakt haben. Sollte Deutschland bei seinen EU-Partnern nicht mehr als verlässlicher Verhandlungspartner angesehen werden, wäre der Schaden immens. Und auch die Herausforderungen, vor denen die EU steht, sind groß genug. Sie sollte nicht auch noch den Koalitionsstreit in Berlin aushalten müssen.

