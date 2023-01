Der Tod von wohl mehreren Hundert Mobilisierten ist ein Desaster für Moskau. Es zeugt von strukturellen Problemen in der Armee und nagt an der Autorität von deren Führung.

Es gab eine Explosion von fünf Tonnen Diesel und von Munition, die im gleichen Komplex gelagert waren. (Foto: IMAGO/SNA) Brennendes Öldepot in Makijiwka

Schlimmer hätte 2023 für Russlands Armee nicht beginnen können. Eine Minute nach Neujahr schlugen vier Himars-Raketen in eine von gegen 600 Rekruten bewohnte Unterkunft ein. Dies führte zur Explosion von fünf Tonnen Diesel und von Munition, die im gleichen Komplex gelagert waren.

Moskau spricht von 63 Toten. Die Zahl ist die mit Abstand höchste eines Einzelangriffs, die offiziell in diesem Krieg je eingeräumt wurde. In Wahrheit dürften es eher mehrere Hundert sein.

Für die Streitkräfte, die in der Ukraine einen Angriffskrieg führen, ist der Angriff in Makijiwka ein Desaster. Doch die Nationalisten toben nicht wegen der Todesopfer – diese nimmt man für die imperiale Expansion zu Zehntausenden in Kauf.

