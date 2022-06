Kommentar Der Auto-Chef der Zukunft ist Programmierer

Ohne Führungskräfte mit Programmierkenntnissen im Vorstand kann die Entwicklung softwaredefinierter Fahrzeuge nicht gelingen. Das Zerwürfnis bei VW ist ein Symptom dieses Defizits.

In Autokonzernen geben vor allem Betriebswirte und Maschinenbauer ohne Programmierkenntnisse den Ton an. (Foto: action press) Programmierer bei der Arbeit

Jahrzehntelang hatten die Vorstände deutscher Autokonzerne das Thema Autosoftware gemieden. Es galt als Zeitverschwendung, sich damit intensiv zu beschäftigen. Der so detailversessene ehemalige Volkswagen-Chef Martin Winterkorn interessierte sich auf der IAA 2011 zum Beispiel mehr für scheppernde Hebel bei der Lenkradeinstellung als für die Software eines Golfs.

In den Vorstandsetagen hat diese Managergeneration häufig noch immer das Sagen. Nur: Die Welt um sie herum hat sich verändert. In Zukunft werden nur noch jene Autokonzerne erfolgreich sein, die Menschen an der Spitze haben, die sich mit der Softwareentwicklung wirklich auskennen.