Kommentar – Der Chefökonom Der Klimaschutz braucht eine neue Story

Im Bundestagswahlkampf 2021 überboten sich die vier Parteien, die realistische Hoffnungen auf Regierungsbeteiligung hatten, mit Klimaschutzversprechen. Nicht nur die Grünen versprachen den Wählern die – scheinbar kostenlose – Rettung des Weltklimas. Auch im „Regierungsprogramm“ der Union war von „Neuem Wohlstand – mit nachhaltigem Wachstum zum klimaneutralen Industrieland“ die Rede. Ganz ähnliche Versprechen machten auch SPD und FDP.

Und so verwunderte es Ende vergangenen Jahres kaum, dass im 144 Seiten starken Koalitionsvertrag der Ampelregierung nicht weniger als 198 Mal das Wort „Klima“ allein oder in Wortverbindungen wie „Klimakrise“ oder „Klimaschutz“ auftauchte. Noch vor einem Jahr konnte man den Eindruck gewinnen, als glaubten SPD, Grüne und FDP, sie seien in der Lage, das Weltklima im Alleingang zu retten.

Heute wirkt es wie aus einer anderen Zeit, dass eine Mehrheit der Bundesbürger Parteien wählte, die sich den Klimaschutz und damit den raschen Ausstieg aus fossilen Energieträgern auf die Fahnen geschrieben hatten. Mittlerweile steckt der Kampf gegen die Klimakrise selbst in der Krise.

In diesem Punkt haben die Aktivisten der „Letzten Generation“ recht. Deshalb bräuchte die Politik jetzt eine gute neue Story, die die individuelle Bereitschaft stärkt, das persönliche Verhalten zu ändern und steigende Energiekosten zu akzeptieren. Letztlich geht es darum, Verzicht schmackhaft zu machen.

Bei näherer Betrachtung erweisen sich die bisherigen Narrative der Politik als schwach. Politiker, die „Deutschland als Retter des Weltklimas“ inszenieren, erwecken den Eindruck, es hänge von der deutschen Klima- und Energiepolitik ab, ob das angestrebte 1,5- oder Zwei-Grad-Ziel bei der Erderwärmung noch erreicht werden kann.

Deutschland allein ist nicht entscheidend für die Zukunft des Weltklimas

Fakt ist, dass die deutsche Volkswirtschaft für gerade einmal zwei Prozent des globalen CO2-Ausstoßes verantwortlich ist. Selbst wenn Deutschland die eigenen Emissionen auf null bringen könnte, wäre damit dem Weltklima nicht geholfen.

Entscheidend für die Zukunft des Weltklimas sind die aufstrebenden Volkswirtschaften China und Indien, da diese beiden Staaten mit ihren jeweils 1,4 Milliarden Einwohnern für mehr als ein Drittel des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich sind. Alle Prognosen sagen für die absehbare Zukunft spürbar steigende Treibhausgasemissionen voraus, nicht zuletzt weil diese beiden Länder trotz des Ausbaus der „Erneuerbaren“ zur Deckung ihres wachsenden Energiebedarfs vorrangig auf kostengünstige Kohle setzen.

Beim zweiten Narrativ, „Vorbild für die Welt zu sein“, wird suggeriert, Deutschland müsse die Klima- und Energiewende schaffen, um damit eine Blaupause für die anderen Länder zu zeichnen. Schon vor dem Ausbruch des Ukrainekriegs bezeichnete Grünen-Vordenker Ralf Fücks dies als inkonsistent.

„In der Atomfrage dachten wir, dass wir Pioniere des Ausstiegs sind. Heute befinden wir uns eher auf einem Sonderweg. Das müsste uns zumindest offener machen für die Debatte – die anderen sind ja nicht alles Idioten. Aber wir tun so, als wären wir im Alleinbesitz der Wahrheit.“ Wohl nicht ohne Grund folgt kein anderes Industrieland dem – vermeintlichen – Vorbild Deutschland auf seinem energiepolitischen Alleingang.

Lagen den ersten beiden beliebten Narrativen idealistische Motive zugrunde, basiert das dritte Begründungsmuster, „Deutschland als Vorreiter bei Klimaschutztechnologie“, auf erhofften wirtschaftlichen Vorteilen. Deutsche Unternehmen könnten Pioniergewinne erzielen, wenn sie – staatlich subventioniert – zu globalen Technologie- und Marktführern würden. Dieses Narrativ begleitet die deutsche Politik seit der Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes zur Jahrtausendwende.

Die deutsche Photovoltaikindustrie wurde Opfer günstiger chinesischer Konkurrenz. (Foto: imago images/Harry Koerber) Wohnhäuser mit Photovoltaikanlagen

Tatsächlich blühte in den 2000er-Jahren in Deutschland dank massiver Förderung eine Photovoltaikindustrie auf – und wurde genauso rasch wieder Geschichte. Die Branche wurde Opfer des technologischen Aufholprozesses der chinesischen Wettbewerber, die mit ihren wesentlich günstigeren Preisen den Markt eroberten.

Ein Narrativ für den alltäglichen Nutzen des klimaneutralen Umbaus

Es ist wahrscheinlich, dass der neuen Lieblingsidee der deutschen Klimaschutzpolitik, dem Ausbau der Wasserstoffelektrolyse (Power-to-X) auf Basis erneuerbarer Energien, ein ähnliches Schicksal bevorstehen könnte. Denn die Produktionskosten dieser Technologie sind so hoch, dass die Wasserstoffelektrolyse bis auf Weiteres nicht ohne massive öffentliche Fördermittel überlebensfähig ist. Wirtschaftlich Sinn machen Anlagen zur Produktion grünen Wasserstoffs allenfalls in Regionen, in denen zumeist die Sonne scheint – also etwa in den Wüstenregionen Nordafrikas oder des Nahen Ostens.

Woran es in Deutschland fehlt, ist ein überzeugendes Narrativ, das den konkreten alltäglichen Nutzen des klimaneutralen Umbaus der Volkswirtschaft für die große Mehrheit der Bürger sowie deren Kinder und Enkel in den Mittelpunkt der Argumentation stellt. Letztlich geht es um die Aussicht auf ein besseres Leben. Verschiedene Studien zeigen, dass ein hoher Alltagsbezug der entscheidende Faktor für Akzeptanz in der Bevölkerung und damit ein aktives Handeln der Politik ist.

Greifbarer als der wichtige, aber abstrakte „Schutz des Weltklimas“ wäre bei einer Kommunikationsstrategie eine sauberere Umwelt vor Ort, etwa in Form verbesserter Luftqualität durch weitgehenden Verzicht auf fossile Brennstoffe. Zudem sind Elektrofahrzeuge nicht nur umweltfreundlicher als Verbrenner, sondern auch deutlich leiser.

Vom Ausbau des Nahverkehrs werden insbesondere Menschen begünstigt, die in den Peripherien der Großstädte wohnen. Ein weiterer Pluspunkt: Mit Wind und Sonne werden unerschöpfliche, saubere und heimische Energiequellen genutzt, die Deutschland in stärkerem Maße als heute von Energieimporten unabhängig machen.

Menschen mit geringem Einkommen fürchten nicht zu Unrecht wachsende finanzielle Belastungen infolge des klimaneutralen Umbaus der Wirtschaft. Es braucht daher ein glaubhaftes Narrativ, dass nach einer Umstellung auf Erneuerbare die Energiepreise merklich sinken.

Das große Problem dabei ist, dass der Weg dorthin sehr teuer sein wird. Gesucht ist daher auch ein glaubhafter Mechanismus, über den die Gewinner aus diesem Transformationsprozess die Verlierer tatsächlich kompensieren. Nur dann wird es genügend Rückhalt in der Bevölkerung für die Energiewende geben.

Neben kluger Ingenieurkunst, sozialem Ausgleich, einer Orientierung an Fakten und ökonomischen Anreizen braucht die Klimawende zu ihrem Gelingen auch ein gutes Marketing, das sich an der Lebenswirklichkeit der Menschen orientiert. Denn ohne Akzeptanz in der Bevölkerung ist die Energiewende zum Scheitern verurteilt.

