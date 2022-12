Kommentar – Der Chefökonom Deutschland in der Ölkrise: Geschichte wiederholt sich manchmal doch

Düsseldorf Die Benzin- und Dieselpreise steigen rasant, die Rechnung für Energieimporte verdoppelt sich binnen Jahresfrist. Trotz Sparbemühungen wird Deutschland wohl 2,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für die Einfuhr von Rohöl, Mineralölprodukten und Erdgas aufbringen müssen. Im Vorjahr waren es 1,45 Prozent. Die Lage klingt aktuell – doch wir schreiben die Jahreswende 1973/74, nicht 2022/23.

Eigentlich wollte sich Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) entspannt in seinem triumphalen Wahlsieg sonnen – und stand plötzlich im Herbst 1973 vor der größten wirtschaftspolitischen Bewährungsprobe seit der Gründung der Bundesrepublik. Die damaligen Ursachen weisen verblüffende Ähnlichkeit zu heute auf. Der Angriff arabischer Staaten auf Israel im Jom-Kippur-Krieg hatte folgenschwere Auswirkungen auf die globalen Energiemärkte.

Als Reaktion auf die Unterstützung westlicher Staaten für Israel kürzten die Erdöl exportierenden Länder der Opec ihre Fördermengen um 25 Prozent und verhängten einen Lieferboykott gegenüber den USA und den Niederlanden, der später auf weitere westliche Volkswirtschaften ausgedehnt wurde. In Deutschland deckte Erdöl damals 55 Prozent des Energiebedarfs.

Im Jahr 1973 zahlte Deutschland im Schnitt 82 D-Mark für eine Tonne Rohöl, 1974 waren es 224 D-Mark. Der Ölpreisschock traf auf eine Volkswirtschaft, in der die Inflation 1972 bereits bei 5,4 Prozent gelegen hatte. Zum einen wurde Inflation importiert, da die Bundesbank den taumelnden US-Dollar im Währungssystem von Bretton Woods zu stabilisieren versuchte und große Dollar-Beträge aufkaufe und damit die D-Mark-Geldmenge beträchtlich erhöhte.

Zum anderen stiegen die Verbraucherpreise infolge der erhitzten Konjunktur aufgrund der hohen Auslandsnachfrage bei ausgelasteten Produktionskapazitäten. Noch im Frühjahr 1973 hatte die Bundesregierung ein Stabilitätsprogramm verabschiedet, das konjunkturdämpfend wirken sollte. Dann kam der Ölpreisschock.

Der Autor

Anders als heute versuchte die Bundesregierung 1973/74 nicht, mithilfe von „Preisbremsen“ den Energiepreisanstieg zu dämpfen. Daher stiegen die Verbraucherpreise im Jahr 1973 um 7,1 Prozent und 1974 noch einmal um 6,9 Prozent. Vielmehr reagierte die Regierung auf den Angebotsschock 1974 mit einem Konjunkturprogramm, mit dem die gesamtwirtschaftliche Nachfrage stimuliert werden sollte – ein Fehler, wie man heute weiß.

Die deutsche Volkswirtschaft litt keineswegs unter fehlender Nachfrage, sondern unter den gestiegenen Energiepreisen. Und so rutschte 1975 die Bundesrepublik in eine Rezession, in der die gesamtwirtschaftliche Leistung real um 0,9 Prozent zurückging. Die Arbeitslosenzahl lag im Jahresdurchschnitt 1973 bei 275.000 und erreichte zwei Jahre später erstmals seit 1955 wieder die Millionengrenze.

Mit diesem misslungenen Krisenmanagement starb der Glaube an die Globalsteuerung einen leisen Tod. Die Überzeugung schwand, die Wirtschaftspolitik könne mithilfe keynesianischer Nachfragesteuerung via Fiskalpolitik Konjunkturwellen glätten und stetiges Wachstum garantieren. Der Sachverständigenrat läutete die Abkehr von diesem Glaubenssatz mit seinem Jahresgutachten 1976/77 ein.

Von nun an sollte hohes Wachstum mit Mitteln der „Angebotspolitik“ erreicht werden. Gemeint war damit ein besseres Investitionsklima für Unternehmen, etwa durch Steuererleichterungen und verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten.

Da die Bundesrepublik ihre Legitimation vor allem über den wirtschaftlichen Aufstieg breiter Bevölkerungsschichten durch die Vollbeschäftigung bezog, wurde der Arbeitsmarkt das zentrale Aufgabenfeld der Wirtschaftspolitik. Das Problem: In den 1970er-Jahren strömten die geburtenstarken Babyboomer-Jahrgänge auf den Arbeitsmarkt.

Zudem beschleunigte der Energiepreisanstieg den Strukturwandel. Allerdings wurden im wachsenden Dienstleistungssektor weniger neue Arbeitsplätze geschaffen, als in Folge der voranschreitenden Automatisierung in der Industrie verloren gingen. Es war eine neue Erfahrung, dass im Konjunkturaufschwung die Arbeitslosenzahl nur leicht sank, während sie im Abschwung stark anstieg.

Die Tarifparteien – insbesondere die Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr und die Deutsche Angestellten-Gewerkschaft – trugen 1973/74 zur Verschärfung der Krise bei. Sie setzten 1974 im öffentlichen Dienst Lohn- und Gehaltssteigerungen von elf Prozent durch, wodurch eine Lohn-Preis-Spirale in Gang gesetzt wurde. Den öffentlichen Arbeitgebern fehlten Mut und Kraft, den überzogenen Forderungen entgegenzutreten.

Das Wirtschaftswachstum zog erst in der zweiten Hälfte der 1970er-Jahre wieder an. Den Unternehmen war es innerhalb kurzer Zeit gelungen, ihre Wertschöpfungsketten, Produkte und Geschäftsmodelle an die neuen Rahmenbedingungen anzupassen – Wachstum und Energieverbrauch wurden stärker entkoppelt. Diese vor mehr als 40 Jahren gezeigte Resilienz und Flexibilität der Unternehmen geben auch in der aktuellen Krise Anlass zum Optimismus.

Deutschland gibt viel Geld für Energieimporte aus

Im Gegensatz zu dieser ersten Ölpreiskrise überforderte der zweite Ölpreisschock von 1979 bis 1981 die deutsche Volkswirtschaft. Infolge der Revolution im Iran stiegen die Rohölpreise 1981 auf 619 D-Mark je Tonne, stattliche 4,85 Prozent des BIP mussten für Energieimporte ausgegeben werden. Die deutsche Volkswirtschaft rutschte abermals in eine Rezession.

Die Arbeitslosenzahl stieg 1983 erstmals auf mehr als zwei Millionen Personen – und kam von diesem hohen Niveau nicht mehr herunter. Im seit 1990 wiedervereinigten Deutschland schnellte die Zahl der Arbeitslosen kurzzeitig gar auf über fünf Millionen. Im Ergebnis aber hatten nicht nur die Tarifparteien, sondern alle wirtschaftspolitisch Verantwortlichen aus den Fehlern der Jahre 1973/74 gelernt. Auf angebotsseitige Schocks sind staatliche Ausgabenprogramme eine falsche Antwort.

Definition: Was ist eine Rezession? Rezession im eigentlichen Sinn Im üblichen Konjunkturschema ist die Rezession der Abschwung nach einem wirtschaftlichen Boom. Das Schema zeigt jetzt aber eigentlich einen Aufschwung an, nachdem die meisten Folgen der Coronapandemie vorüber sein sollten. IfW-Vizepräsident Stefan Kooths hält Rezession daher aktuell nicht für den passenden Begriff: „Es bestehen weiterhin wichtige Auftriebskräfte, die für einen fortgesetzten Aufschwung sprechen.“ Technische Rezession: Wirtschaftswachstum Eine populäre technische Definition der Rezession ist hingegen, dass eine Volkswirtschaft zwei aufeinanderfolgende Quartale mit schrumpfender Wirtschaftsleistung vorweist. Daran ist Deutschland aktuell noch knapp vorbeigeschlittert. Im vierten Quartal 2021 hatten die Auswirkungen der Pandemie für ein Minus von 0,3 Prozent gesorgt, im ersten Vierteljahr 2023 stand dann ein leichtes Plus von 0,2 Prozent. Technische Rezession: Wirtschaftsauslastung Die führenden Institute definieren eine Rezession etwas komplizierter: Sie stellen die Frage, wie hoch die Wirtschaftsleistung in Deutschland im Optimalfall wäre, wenn also alle Arbeiter und Maschinen genau wie vorgesehen genutzt würden. Das ist das sogenannte Produktionspotenzial. Ist die Wirtschaft wie aktuell in der Krise, produziert sie weniger, als sie laut Potenzial eigentlich könnte. Steigt diese Unterauslastung zwei Quartale in Folge an, sprechen die Institute von einer technischen Rezession. Eine solche hat schon ein Dreivierteljahr lang vorgelegen, vom dritten Quartal 2021 bis zum ersten Quartal 2022. Laut den Institutsprognosen nimmt die Unterauslastung seitdem aber wieder ab, ab 2023 soll sich Deutschland dann sogar in einer Überauslastung wiederfinden.

Auch heute ist die Gefahr eines erneuten Schocks keineswegs gebannt. Zwar sinken die Öl- und Gaspreise seit Wochen rapide. Doch schon vor dem Ukrainekrieg stand Deutschland vor dem Problem, mehr Geld für Energieimporte auszugeben als 1973. Im vergangenen Jahr waren es 104 Milliarden Euro, also 2,9 Prozent des BIP. Dieses Jahr steigt die Energierechnung nach Schätzungen des Instituts für Weltwirtschaft um 123 Milliarden Euro und im kommenden Jahr um weitere 136 Milliarden Euro. Darin nicht berücksichtigt sind die Importe von Solaranlagen und Vorprodukte für Windkraftanlagen. Energie wird also auf Dauer teuer bleiben.

Die gesamtwirtschaftlichen Wohlstandsverluste durch diese Preisschocks belaufen sich nach Schätzung der Wirtschaftsforschungsinstitute auf bis zu 240 Milliarden Euro für das laufende und kommende Jahr. Diese Verluste wieder aufzuholen dürfte angesichts des demografischen Wandels und des seit vielen Jahren sehr niedrigen Produktivitätswachstums schwerfallen – anders als in der deutlich jüngeren Bundesrepublik der 1970er-Jahre. Ein echter Aufschwung mit einer raschen Erholung wie nach der Finanzkrise 2008/09 ist nicht in Sicht.

